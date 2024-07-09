مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة في ملف تجديد عقد علي معلول

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتفاق تم مع التونسي علي معلول بشأن تجديد تعاقده الذي انتهى يوم ٣٠ يونيو الماضي بشكل رسمي.

وينتظر الأهلي التوقيت المناسب لإعلان تجديد عقد معلول مع الفريق والذي سيكون لمدة موسمين.

إدارة الأهلي ستقوم أيضا بتقديم معلول من جديد في فيديو خاص بتجديد تعاقده وجاري العمل علي هذا الأمر حاليا.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة المقبل وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى ألان، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.