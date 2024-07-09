عودة الجحيم، الأرصاد تحذر من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة بداية من اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تبدأ من اليوم الثلاثاء حتى الأحد الموافق 14 يوليو 2024.

موجة شديدة الحرارة

وقالت الأرصاد الجوية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 09 يوليو، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء كبداية لموجة شديدة الحرارة.



وأشارت إلى أن العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، والمحسوسة 40، بينما يسجل جنوب الصعيد 42 درجة.



رياح وشبورة مائية

وأوضحت أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء قالت الأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على محافظات السواحل الشمالية.

كما أشارت إلى أن معظم انحاء البلاد تشهد ارتفاع في نسب الرطوبة وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ونشرت هيئة الارصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي: