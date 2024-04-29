أخبار مصر اليوم: فاتورة دعم الحكومة للوقود ترتفع.. حقيقة تعرض البلاد لعواصف ترابية وتقلبات جوية

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:



حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس البلاد يتأثر حاليا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل علي وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

رصد تقرير لصندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية قدرت تقديرات خاطئة في إعلانها عن قمية فاتورة دعمها للوقود العام المقبل، والذي يصل لضعف ما قدرته الحكومة المصرية، حيث تقدم الحكومة المصرية دعما كبيرا لفاتورة الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلي.

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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل حصول البريد المصري على المستوى الذهبي في اختبار الفحص البريدي الدولي.

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، وبما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية، العالم الافتراضي أو الذكاء الاصطناعي أصبح هو سمة العصر الحديث للقيادة، وبدأت مصر في هذا المجال منذ وقت طويل لتدقيق البيانات وجمعها للإستعانة بها لتسهيل خدمات المواطنين في الجهات الحكومية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية غدا الثلاثاء.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم محطة الفرز الأولي بمدينة (نويبع) لمحافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، دينيس بشيروفيتش، رئيس البوسنة والهرسك؛ لمناقشة أبرز القضايا والتَّحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، لبحث التعاون في العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر «أهداف قطر 2024».

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن التطعيم المتاح لفيروس كورونا في مصر حاليا من خلال مراكز التطعيمات هو لقاح فايزر

تسبب اعتراف شركة استرازينيكا بشأن الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا الخاص بها في تسببه جلطات بالدم، حالة الجدل والخوف لدى المواطنين ممن تلقوا اللقاح في مصر، خوفا من إصابتهم بأمراض مميتة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

فيضان نهر النيل، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: منسوب بحيرة فيكتوريا وصل إلى مستوى قياسي لم يحدث في التاريخ بسبب موسم الأمطار والفيضانات المرتفع.

يحتفل معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيسه، وخمسون عامًا من العطاء العلمي والبحثي المتميز.

وظائف مصلحة الخبراء، قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل ٢٤٣ وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن ملف النظافة والتجميل يعد أحد أهم أولويات العمل داخل محافظة القاهرة لما له من أثر بيئي، وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

طورت شركة جوجل الأمريكية أداة تعلم تساعد في اكتشاف الحالات الصحية ومراقبتها عن طريق تقييم الأصوات مثل: التنفس السعال، وقامت الشركة بتدريب الأداة على 313 مليون مقطع صوتي.

بدأت شركات السياحة التواصل مع الحجاج الفائزين بقرعة الحج السياحي للمستوى البري لتحصيل قيمة تذاكر السفر والتي أقرتها اللجنة الفنية الحج والمقدرة ب 35 الف جنيها.

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق برنامج "سلسلة شرح مناسك الحج والعمرة لحجاج عام 1445هـ"، وذلك كل سبت عقب صلاة العشاء ضمن نشاط ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بداية من السبت القادم.

تعقد غدا الثلاثاء، جلسة مباحثات برئاسة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ورئيس وزراء بيلا روسيا، لبحث سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعقد جلسة مُباحثات مُوسعة، بحضور وفدي البلدين؛ بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات بين الجانبين وإعلان تصريحات صحفية مُشتركة على هامش الزيارة، كما سيتم عقد مُنتدى الأعمال المصري البيلاروسي الذي يضم عددًا من الوزراء المعنيين ورجال الأعمال من البلدين.

احتفلت اليوم شركة سمارت للطيران إحدى الشركات التابعة للوزارة بانضمام أحدث أجهزة ومعدات الخدمات الأرضية لتعزيز نشاط الخدمات الأرضية للطائرات والركاب بما يخدم المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي ومطارات الجذب السياحي المصري، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تتبناها وزارة الطيران.

يشارك الأزهر بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، للمرة الثالثة، في دورته الـ 33 والتي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الأحد الموافق الخامس من شهر مايو، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

يستخدم الإنترنت في مصر 82.01 مليون مصري، أي ما يُعادل 72% من إجمالي السكان بينما يمتلك 80.9 % من السكان هواتف محمولة.

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