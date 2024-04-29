أخبار مصر اليوم: فاتورة دعم الحكومة للوقود ترتفع.. حقيقة تعرض البلاد لعواصف ترابية وتقلبات جوية
نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
هل نتعرض لعواصف ترابية وتقلبات الأيام المقبلة؟ الأرصاد الجوية تجيب
حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس البلاد يتأثر حاليا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل علي وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.
صندوق النقد الدولي: فاتورة دعم الحكومة المصرية للوقود ترتفع للضعف العام المقبل
رصد تقرير لصندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية قدرت تقديرات خاطئة في إعلانها عن قمية فاتورة دعمها للوقود العام المقبل، والذي يصل لضعف ما قدرته الحكومة المصرية، حيث تقدم الحكومة المصرية دعما كبيرا لفاتورة الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلي.
مصر أول دولة عربية وأفريقية تصل لهذا المستوى، اعرف التفاصيل
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل حصول البريد المصري على المستوى الذهبي في اختبار الفحص البريدي الدولي.
محافظ القاهرة يستعرض أعمال تطوير شق الثعبان
أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، وبما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.
8 معلومات عن مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية P1
مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية، العالم الافتراضي أو الذكاء الاصطناعي أصبح هو سمة العصر الحديث للقيادة، وبدأت مصر في هذا المجال منذ وقت طويل لتدقيق البيانات وجمعها للإستعانة بها لتسهيل خدمات المواطنين في الجهات الحكومية.
تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية غدا الثلاثاء.
تسليم محطة الفرز الأولى للمخلفات الصلبة بمدينة نويبع بتكلفة 4 ملايين جنيه
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم محطة الفرز الأولي بمدينة (نويبع) لمحافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه.
شيخ الأزهر والرئيس البوسني: ما يحدث في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، دينيس بشيروفيتش، رئيس البوسنة والهرسك؛ لمناقشة أبرز القضايا والتَّحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي.
خالد عبد الغفار يناقش مع نظيرته القطرية فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، لبحث التعاون في العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر «أهداف قطر 2024».
بعد الإعلان عن آثاره المميتة، الصحة تكشف حقيقة استخدام لقاح أسترازينيكا لتطعيمات كورونا
كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن التطعيم المتاح لفيروس كورونا في مصر حاليا من خلال مراكز التطعيمات هو لقاح فايزر
"المصل واللقاح" تطمئن المواطنين: لا مخاوف من لقاح أسترازينيكا بعد مرور عام على التطعيم
تسبب اعتراف شركة استرازينيكا بشأن الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا الخاص بها في تسببه جلطات بالدم، حالة الجدل والخوف لدى المواطنين ممن تلقوا اللقاح في مصر، خوفا من إصابتهم بأمراض مميتة.
السيسي وبايدن يبحثان مستجدات التوصل إلى تهدئة في غزة ووقف إطلاق النار وتبادل الرهائن
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".
عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام
فيضان نهر النيل، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: منسوب بحيرة فيكتوريا وصل إلى مستوى قياسي لم يحدث في التاريخ بسبب موسم الأمطار والفيضانات المرتفع.
معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، 50 عامًا من العطاء العلمي والبحث والإبداع
يحتفل معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيسه، وخمسون عامًا من العطاء العلمي والبحثي المتميز.
بالرابط، خطوات الاستعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني لوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل
وظائف مصلحة الخبراء، قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل ٢٤٣ وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.
إدارة جديدة بهيئة نظافة القاهرة للتدخل السريع
هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن ملف النظافة والتجميل يعد أحد أهم أولويات العمل داخل محافظة القاهرة لما له من أثر بيئي، وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.
أبرزها فيروس كورونا، جوجل تطور أداة لاكتشاف الحالات الصحية عن طريق الصوت
طورت شركة جوجل الأمريكية أداة تعلم تساعد في اكتشاف الحالات الصحية ومراقبتها عن طريق تقييم الأصوات مثل: التنفس السعال، وقامت الشركة بتدريب الأداة على 313 مليون مقطع صوتي.
شركات السياحة تتواصل مع حجاج المستوى البري لتحصيل رسوم النقل
بدأت شركات السياحة التواصل مع الحجاج الفائزين بقرعة الحج السياحي للمستوى البري لتحصيل قيمة تذاكر السفر والتي أقرتها اللجنة الفنية الحج والمقدرة ب 35 الف جنيها.
الأوقاف تطلق سلسلة شرح مناسك الحج والعمرة لحجاج عام 1445هـ
أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق برنامج "سلسلة شرح مناسك الحج والعمرة لحجاج عام 1445هـ"، وذلك كل سبت عقب صلاة العشاء ضمن نشاط ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بداية من السبت القادم.
جلسة مباحثات موسعة بين رئيس الوزراء ونظيره البيلاروسي بالعاصمة الإدارية غدا
تعقد غدا الثلاثاء، جلسة مباحثات برئاسة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ورئيس وزراء بيلا روسيا، لبحث سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعقد جلسة مُباحثات مُوسعة، بحضور وفدي البلدين؛ بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات بين الجانبين وإعلان تصريحات صحفية مُشتركة على هامش الزيارة، كما سيتم عقد مُنتدى الأعمال المصري البيلاروسي الذي يضم عددًا من الوزراء المعنيين ورجال الأعمال من البلدين.
شركة سمارت للطيران تحتفل بانضمام أحدث أجهزة ومعدات الخدمات الأرضية
احتفلت اليوم شركة سمارت للطيران إحدى الشركات التابعة للوزارة بانضمام أحدث أجهزة ومعدات الخدمات الأرضية لتعزيز نشاط الخدمات الأرضية للطائرات والركاب بما يخدم المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي ومطارات الجذب السياحي المصري، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تتبناها وزارة الطيران.
بــ13 لغة، الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بإصدارات دينية (صور)
يشارك الأزهر بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، للمرة الثالثة، في دورته الـ 33 والتي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الأحد الموافق الخامس من شهر مايو، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
بالأرقام، كيف استخدم المصريون الإنترنت في 2023؟ (إنفوجراف)
يستخدم الإنترنت في مصر 82.01 مليون مصري، أي ما يُعادل 72% من إجمالي السكان بينما يمتلك 80.9 % من السكان هواتف محمولة.
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