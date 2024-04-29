مصر أول دولة عربية وأفريقية تصل لهذا المستوي، اعرف التفاصيل

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل حصول البريد المصري على المستوى الذهبي في اختبار الفحص البريدي الدولي.

وحصل البريد المصري، على المستوى الذهبي في اختبار الفحص البريدي الدولي الذي أجراه اتحاد البريد العالمي، على أعمال البريد المصري، والمتعلق بتطبيق معايير الأمن البريدي لسلاسل الإمداد الدولية والالتزام بتنفيذ استراتيجية الاتحاد التي تستهدف بناء قدرات المؤسسات البريدية في مجال الأمن البريدي.

حصول البريد المصري على المستوى الذهبي في اختبار الفحص البريدي

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة الاستثمار البريدي في دورته الـ 27 المنعقدة حاليًّا بالعاصمة السويسرية بيرن، وقد تسلم الشهادة من مساهيتو ميتوكي، المدير العام للمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري وعضو مجلس إدارة المعايير بالاتحاد البريدي العالمي.

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