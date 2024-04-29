محافظ القاهرة يستعرض أعمال تطوير شق الثعبان

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، وبما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.



جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بحضور اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية لتسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان.

Advertisements



تطوير شق الثعبان

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بجهود كبيرة لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان وإحداث نقلة كبيرة بها حيث تم إنشاء بوابتين امامية وخلفية وعمل لاند سكيب لمدخل شق الثعبان يليق بأهمية هذه المنطقة العالمية، كما تم الانتهاء من رصف الكيلو الأول وتجميل ورفع كفاءة واجهات ٨٨ مصنع فيه.

كما تم تطوير جميع المرافق مثل المياه والصرف الصحى وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالكامل، وجاري توصيل شبكة الإنترنت الأرضى للمنطقة لتسهيل عمل المستثمرين، كما سيتم رصف ١٥ كم للطرق الداخلية بشق الثعبان بعد انتهاء المرافق.

تطوير شق الثعبان



وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إنشاء طريق يصل من الأوسطى لمدخل شق الثعبان بطول ٧ كم وإنشاء منطقة تشوين على مساحة ٦٢ ألف و٥٠٠ م2 لتكون مركز لتجميع العربات المحملة ببلوكات الرخام ومنع تواجدها على الأوتوستراد، كما يجرى إنشاء طريق آخر من القوس الجنوبي بمسافة 4 كم2 من وصلة الوسطى حتى مصنع تدوير مخلفات الرخام، كما سيتم إنشاء طريق آخر من مدخل منطقة حجاج إلى منطقة الشيماء حتى الاوتوستراد وهو ما سيسهم فى تخفيف العبء عن الاوتوستراد ويخفف من تواجد النقل الثقيل عليه.

تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت



وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات، واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قطعت شوطًا طويلا فى إجراءات تقنين أوضاع العاملين بالمنطقة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة لتحقيق الاستقرار.



وفى نهاية الحفل شارك محافظ القاهرة فى حلقة نقاشية مع مستثمرى شق الثعبان حول مقترحاتهم لتطوير العمل بالمنطقة، ومجهودات الدولة فى تذليل ما يواجهونه من صعوبات.



شهد الحفل م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعميد ماجد فوزي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان، وجيهان جادو رئيس حى طرة.