هل نتعرض لعواصف ترابية وتقلبات الأيام المقبلة؟ الأرصاد الجوية تجيب

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس البلاد يتأثر حاليا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل علي وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

درجة الحرارة

وأضافت خلال تصريحات بالتليفزيون المصري:"درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال ساعات النهار، وتصل العظمى علي القاهرة الكبرى إلى 29 درجة مئوية".

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أجواء الجمهورية

ولفتت: الطقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، ومع ساعات الليل نشعر بأجواء مائلة للبرودة علي معظم انحاء البلاد.

فرص سقوط الأمطار

وأكدت: انحسار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة والرعدية احيانا علي سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتابعت: الاحوال الجوية مستقرة علي مدار الأسبوع الجاري ولن نشهد أي عواصف ترابية أو تقلبات جوية وقيم درجات الحرارة لا يوجد بها أي ارتفاعات ملحوظة، وفرص الأمطار لن تأثر علي أي أعمال أو انشطة يومية وستكون علي مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16