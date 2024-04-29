شركات السياحة تتواصل مع حجاج المستوى البري لتحصيل رسوم النقل

بدأت شركات السياحة التواصل مع الحجاج الفائزين بقرعة الحج السياحي للمستوى البري لتحصيل قيمة تذاكر السفر والتي أقرتها اللجنة الفنية الحج والمقدرة ب 35 الف جنيها.

رسوم نقل الحجاج على الأتوبيسات السياحية

وأعلنت اللجنة الفنية للحج السياحي، عن اعتماد أسعار تذاكر النقل البري لحجاج المستوى البري ب 35 ألف جنيه للسفر بالأتوبيسات السياحية الناقلة لحجاج بيت الله الحرام والعبارات.

أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري

وأكدت مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج الحج السياحي للمستوي البري بعد تطبيق الزيادة ستكون كالتالي:

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- برنامج الحج البري تحسين 4 و5 نجوم ويبعد عن الحرم المكي من 250 إلى 750 مترا مربعا بسعر 191 ألف جنيه، وبعد اضافة زيادة النقل سيصل سعره لـ 226 ألف جنيه.

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- برنامج الحج البري تحسين 4 و5 نجوم أقصي مسافة من الحرم المكى 250 مترا مربعا بسعر 195 الف جنيها، وبعد إضافة زيادة تذاكر النقل سيصل سعره لـ 230 ألف جنيه.

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- برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكى حتى 1750 مترا، وسعره 225 ألف جنيه وبعد اضافة زيادة النقل سيصل سعره لـ 260 ألف جنيه.

استعدادات دخول حاملي تأشيرات الحج السياحي للسعودية

وكشفت مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة، أن المملكة العربية السعودية بدأت في تشديد إجراءات الدخول على القادمين من الخارج استعدادا لبدء دخول حاملي تأشيرات الحج، مؤكدة أنه “لن يمكن أداء مناسك الحج بدون تأشيرة حج صريحة أو تصريح حج للمقيمين بالمملكة وفقًا للشروط التي حددتها المملكة”.

التأشيرات المصرح لها بعمل مناسك الحج

وأضافت المصادر أنه لن يسمح لتأشيرات الزيارة بأنواعها (عائلية- شخصية- تجارية- عمل - سياحة - وخلافه) بأداء فريضة الحج، وفقًا للضوابط التي حددتها السلطات السعودية بما يضمن أداء ضيوف الرحمن لهذه الفريضة بيسر وأمان والحفاظ عليهم.

وأشارت إلى أنه سيمنع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارات بجميع أنواعها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، ومطار ينبع ابتداءً من 18 مايو وحتى 16 يونيو 2024، وذلك استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجيج.