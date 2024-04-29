الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية غدا الثلاثاء.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 29_4_2024 في مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في شم النسيم


حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

Advertisements

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

شبورة مائية

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:22

مائل للحرارة، حالة الطقس غدا الثلاثاء 30-4-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين 29-04-2024 في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا الطقس غدا الثلاثاء حالة الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم الإثنين 29_4_2024 في مصر

درجات الحرارة غدا الإثنين 29-04-2024 فى مصر

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأمطار الرعدية

شبورة مائية على هذه الطرق غدا
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

مشجعو الاتحاد السكندري يدعمون غزل المحلة أمام لافيينا (فيديو)

وزير الخارجية البريطاني: عرض سخي بوقف إطلاق النار 40 يوما بغزة مقابل إطلاق المحتجزين

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

رجل خلق المسرح، الوثائقية تطرح فيلما عن سيرة الراحل نجيب الريحاني

من 130 إلى 50 جنيها.. تعرف على متوسط أسعار الأسماك بعد نجاح مقاطعة بورسعيد ( صور)

منوعات

المزيد

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads