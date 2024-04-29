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بالرابط، خطوات الاستعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني لوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

وظائف مصلحة الخبراء، قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين ، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل ٢٤٣ وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

 

مواعيد الامتحانات الإلكترونية 

 ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم ٧ مايو المقبل وتستمر حتى ٥ يونيو المقبل.

ويمكن  للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال https://jobs.caoa.gov.eg/

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خطوات الاستعلام 

ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

1_الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

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