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بعد الإعلان عن آثاره المميتة، الصحة تكشف حقيقة استخدام لقاح أسترازينيكا لتطعيمات كورونا

لقاح فيروس كورونا،
لقاح فيروس كورونا، فيتو

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن التطعيم المتاح لفيروس كورونا في مصر حاليا من خلال مراكز التطعيمات هو لقاح فايزر 

 

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو " أن تطعيم فيروس كورونا الخاص بشركة استرازينكا لم يعد متوفرا ولا يتم شراؤه 

تطعيم فيروس كورونا

كانت اعترفت شركة أسترازينيكا لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم.

 

وذكرت صحفية "ديلي ميل" البريطانية، أن شركة "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية للتعويض من جانب العائلات التى حصل أحد أفرادها على تطعيم استرازينكا

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وكشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير برنامج التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا لن تظهر بعد فترة طويلة من تلقي التطعيم، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لظهور أى أعراض جانبية للتطعيم لا تتعدى الأسابيع. 

 

وأشار مدير برنامج التطعيمات في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الآثار الجانبية الخاصة بلقاح استرازينيكا وهي ظهور جلطات في الدم، مستبعد حدوثها للأشخاص اللذين حصلوا على التطعيم منذ أكثر من عام، بينما إذا حصل شخص علي التطعيم منذ أيام قليلة فمن المحتمل حدوث أعراض جانبية مثل اى لقاح، وليس فقط لقاح فيروس كورونا لاسترازينيكا.

 

وأكد أن أكثر الأعراض التى ظهرت على المواطنين اللذين حصلوا على لقاح استرازينيكا لم تتعد مدتها الـ48 ساعة، وهي ألم مكان الحقن، وارتفاع حرارة الجسم، وتكسير في الجسم.

نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون

 

وأشار إلى أن الدراسات الخاصة باللقاح أكدت أن نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون أى نسب ضئيلة للغاية.

 

واكد انه ليس منطقيا ان يحصل انسان على تطعيم وبعد مرور فترة طويلة تصل لشهور وربما  سنة او اكثر أن يسبب جلطات او اثار جانبية خطيرة وتظهر هذه الاثار بعد فترة قصيرة من تناول التطعيم.
 

 

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