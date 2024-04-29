بالأرقام، كيف استخدم المصريون الإنترنت في 2023؟ (إنفوجراف)

يستخدم الإنترنت في مصر 82.01 مليون مصري، أي ما يُعادل 72% من إجمالي السكان بينما يمتلك 80.9 % من السكان هواتف محمولة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف ليكشف عن كيف استخدام المصريين الإنترنت في 2023.

عدد الساعات التي يستغرقها المصريون كل يوم في استخدام الإنترنت؟

أظهرت الأرقام أن متوسط الوقت الذي يستغرقه المصريون كل يوم في استخدام الإنترنت 7 ساعات و55 دقيقة 97 % منهم يستخدمونه من خلال الهاتف المحمول وشكل عدد المواطنين المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي 45.4 مليون مواطن بما يعادل 40% من إجمالي السكان.

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أكثر المواقع التي استخدمها المصريون في 2023

وأشارت الأرقام إلى أن أكثر المواقع التي استخدمها المصريون هي شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 90.2 % وجاءت تطبيقات المحادثة في المركز الثاني 87.7% ومحركات البحث في المركز الثالث بنسبة 77.2 % بالإضافة إلى مواقع التسوق بنسبة 52%.

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