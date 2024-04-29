تسليم محطة الفرز الأولى للمخلفات الصلبة بمدينة نويبع بتكلفة 4 ملايين جنيه

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم محطة الفرز الأولي بمدينة (نويبع) لمحافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه.

مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات



يأتى ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والمتضمنة رفع كفاءة عدد (4) محطات فرز المخلفات البلدية الصلبة (أبورديس -رأس سدر -الطور-نويبع) بالمحافظة.

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مشروعات البنية التحتية لمحطة فرز المخلفات

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المشكلة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والدفاع ممثلة في (الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة جنوب سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم محطة الفرز الاولى بمدينة نويبع إلى المحافظة.

مشيرًا إلى انه تم الانتهاء من توريد خط فرز المخلفات بطول 16 متر، مؤكدًا أن الوزارة تتابع على قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولى بمدينة نويبع وتتضمن ميني لودر محوري (compact loaders) + شوكة، ومكبس معادن،مكبس مفروزات خفيفة، ومولد 100 ك.ف.أ PRIME POWER)) بخزان وقود 500 لتر، مشيرًا إلى أنه تم ايضًا الانتهاء من كافة الأعمال المدنية للمحطة والتي شملت تركيب عدة مظلات معدنية لتغطية خط الفرز على مساحة 100م2، ولتغطية المكابس على مساحة 65م2،و لتغطية المعدات والمولد على مساحة 50م2، وتركيب سور سلك شبكي على السور القائم بالمصنع بارتفاع 1.5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالي 580 متر، وتركيب لوحة الكهرباء لتشغيل عدد 2 محرك كهربي خاص بخط سير الفرز،وتركيب خزانات مياه بالمواتير تكفي استهلاك المحطة بسعة لا تقل عن 200000 لتر بكافة مشتملاته، وتوريد المواتير ومواسير التوصيل وكل ما يلزم طبقا لاصول الصناعة، إضافة إلى إعادة تأهيل المبنى القائم فرشة بالأثاث اللازم من مكاتب وكراسي ودولاب وخلافه.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالنتائج المتحققة على أرض الواقع لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء حيث تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم المدفنين الصحيين الآمنين بمدينتي (الطور – شرم الشيخ) بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 3 محطات للفرز الأولى بمدن الطور – نوبيع – أبورديس بتكلفة 12 مليون جنيه، كما أنه جاري إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، لافتًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة يبلغ لها 146 مليون جنيه.

محطة الفرز



ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين في ذات السياق بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان، بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، مشددًا على ضرورة التدقيق التام في إجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة فضلًا عن سرعة تشغيل كل مواقع تدوير ومعالجة المخلفات التي يتم الانتهاء من تسليمها للمحافظات بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات المخلفات من سماد عضوي، ووقود بديل، ومفروزات، وتشجيع الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها،، والقضاء نهائيًا على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة.