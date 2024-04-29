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معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، 50 عامًا من العطاء العلمي والبحث والإبداع

احتفالية اليوبيل
احتفالية اليوبيل الذهبي، فيتو

يحتفل معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيسه، وخمسون عامًا من العطاء العلمي والبحثي المتميز.

وخلال هذه المسيرة الحافلة، حقق المعهد العديد من الإنجازات الهامة التي ساهمت في تقدم الطب والرعاية الصحية في مصر والعالم العربي، ومن أهم هذه الإنجازات:

اكتشاف علاجات جديدة للأمراض

طور معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية علاجات جديدة لمرض السرطان، ومنها العلاجات الكيميائية والعلاج الإشعاعي لأنواع مختلفة من السرطان، كما ساهم في تطوير علاجات حديثة مثل العلاج المناعي، واكتشاف علاجات جديدة للأمراض المُعدية، إذ طور المعهد علاجات لبعض الأمراض المُعدية مثل السل والملاريا، كما ساهم في تطوير لقاحات لبعض هذه الأمراض.
 

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تطوير طرق جديدة للتشخيص

عمل معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية أيضا على تطوير تقنيات جديدة للتشخيص الجيني، ومكنت هذه التقنيات من تشخيص الأمراض الوراثية بدقة عالية، كما ساهمت في تطوير علاجات جديدة لبعض هذه الأمراض.

تطوير تقنيات جديدة للتصوير الطبي

مكنت هذه التقنيات من تشخيص الأمراض بدقة أكبر، كما ساهمت في متابعة مسار العلاج بشكل أفضل.
 

إجراء دراسات علمية هامة حول العوامل المؤثرة على الصحة

أجرى المعهد العديد من الدراسات حول العوامل المؤثرة على الصحة العامة، مثل التغذية والبيئة والوراثة، وساهمت نتائج هذه الدراسات في تحسين السياسات الصحية في مصر.

نشر العديد من الأبحاث العلمية في المجلات الدولية

ونشر باحثو المعهد آلاف الأبحاث العلمية في المجلات الدولية المرموقة، وساهمت هذه الأبحاث في تقدم المعرفة العلمية في مجال الطب.

تدريب أجيال من الباحثين المصريين

وساهم المعهد أيضا في تدريب أجيال من الباحثين المصريين الذين أصبحوا روادًا في مجال الطب في مصر والعالم العربي، ولم تقتصر إنجازات معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية على ما سبق، بل شملت أيضًا العديد من المجالات الأخرى، مثل: صحة الأم والطفل، الأمراض المزمنة، الصحة النفسية، صحة كبار السن
 

وخلال مسيرته، حظي معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالعديد من الجوائز والتقديرات محليًا ودوليًا، فيعد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية نموذجًا رائدًا للبحث العلمي في مصر، وله دور كبير في دعم مسيرة البحث العلمي في البلاد.

وبفضل إنجازات المعهد، حققت مصر تقدمًا كبيرًا في مجال الطب والرعاية الصحية، وأصبحت وجهةً هامةً للسياحة العلاجية في المنطقة العربية.

جدير بالذكر أن المعهد يضم 16 قسما في جميع التخصصات الطبية، بالاضافة الى الأقسام المعلمية، وهو يعتبر معهدا رائدا في المجالات الطبية لخدمة المواطن المصرى، وتقديم الخدمات الطبية المتميزة، كما يوجد عيادات طبية متخصصة في مجال التخاطب وعيادات الكشف المبكر للأورام، والتجارب السريرية، واجراء التحاليل الطبية بأسعار بسيطة، كما يتميز المعهد بوجود تحاليل نادرة غير متوافرة الا في المركز، كما شارك المعهد والمركز والمركز القومى للبحوث في المبادرات الرئاسية من خلال القوافل الطبية المتميزة في مختلف المحافظات المصرية.

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