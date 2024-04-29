صندوق النقد الدولي: فاتورة دعم الحكومة المصرية للوقود ترتفع للضعف العام المقبل
رصد تقرير لصندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية قدرت تقديرات خاطئة في إعلانها عن قمية فاتورة دعمها للوقود العام المقبل، والذي يصل لضعف ما قدرته الحكومة المصرية، حيث تقدم الحكومة المصرية دعما كبيرا لفاتورة الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وكشف التقرير عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع مصر عن تقديرات مرتفعة لدعم الوقود خلال العامين المالي الحالي والمقبل، تزيد عن ضعف تقديرات الحكومة.
وقدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه العام المالي المقبل وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة الذي يناقشها البرلمان حاليًا.
وبلغت تقديرات صندوق النقد الدولي للعام المالي 2025-2026 نحو 248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، و239 مليار جنيه في العام المالى 2027-2028 على أن تصل إلى 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.
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