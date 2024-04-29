الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صندوق النقد الدولي: فاتورة دعم الحكومة المصرية للوقود ترتفع للضعف العام المقبل

ارتفاع فاتورة دعم
ارتفاع فاتورة دعم الحكومة للوقود العام المقبل،فيتو

رصد تقرير لصندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية  قدرت تقديرات خاطئة في إعلانها عن قمية  فاتورة دعمها  للوقود العام المقبل، والذي يصل لضعف ما قدرته الحكومة المصرية، حيث تقدم الحكومة المصرية دعما كبيرا لفاتورة الوقود  لتلبية احتياجات السوق المحلي. 

وكشف التقرير  عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع مصر عن تقديرات مرتفعة لدعم الوقود خلال العامين المالي الحالي والمقبل، تزيد عن ضعف تقديرات الحكومة.

Advertisements

وقدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه العام المالي المقبل وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة الذي يناقشها البرلمان حاليًا.

وبلغت تقديرات صندوق النقد الدولي  للعام المالي 2025-2026 نحو 248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، و239 مليار جنيه في العام المالى 2027-2028 على أن تصل إلى 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التسهيل الائتماني الحكومة المصرية دعم الوقود صندوق النقد الدولي مشروع الموازنة
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

صندوق النقد الدولي: فاتورة دعم الحكومة المصرية للوقود ترتفع للضعف العام المقبل

هل نتعرض لعواصف ترابية وتقلبات الأيام المقبلة؟ الأرصاد الجوية تجيب

أهالي الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة إلى يحيى السنوار

أسعار الأسماك اليوم، 18 جنيهًا انخفاضًا في سعر البلطي بسوق العبور

فرحة هيستيرية لعبد الملك ولاعبي غزل المحلة بعد الهدف الثاني أمام لافيينا (فيديو)

بالأرقام، كيف استخدم المصريون الإنترنت في 2023؟ (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تعرض 3 وزراء بحكومة الاحتلال لحوادث في أقل من أسبوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالربح الوفير والأخبار المبشرة

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads