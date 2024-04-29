الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"المصل واللقاح" تطمئن المواطنين: لا مخاوف من لقاح أسترازينيكا بعد مرور عام على التطعيم

تطعيم استرازينيكا
تطعيم استرازينيكا ضد فيروس كورونا،فيتو

تسبب اعتراف شركة استرازينيكا بشأن الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا الخاص بها في تسببه جلطات بالدم، حالة الجدل والخوف لدى المواطنين ممن تلقوا اللقاح في مصر، خوفا من إصابتهم بأمراض مميتة.

الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا

 

وكشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير برنامج التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا لن تظهر بعد فترة طويلة من تلقي التطعيم، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لظهور أى أعراض جانبية للتطعيم لا تتعدى الأسابيع. 

Advertisements

 

وأشار مدير برنامج التطعيمات في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الآثار الجانبية الخاصة بلقاح استرازينيكا وهي ظهور جلطات في الدم، مستبعد حدوثها للأشخاص اللذين حصلوا على التطعيم منذ أكثر من عام، بينما إذا حصل شخص علي التطعيم منذ أيام قليلة فمن المحتمل حدوث أعراض جانبية مثل اى لقاح، وليس فقط لقاح فيروس كورونا لاسترازينيكا.

لقاح فيروس كورونا

وأكد أن أكثر الأعراض التى ظهرت على المواطنين اللذين حصلوا على لقاح استرازينيكا لم تتعد مدتها الـ48 ساعة، وهي ألم مكان الحقن، وارتفاع حرارة الجسم، وتكسير في الجسم.

نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون

وأشار إلى أن الدراسات الخاصة باللقاح أكدت أن نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون أى نسب ضئيلة للغاية.

وتابع حديثه قائلا إن تطعيم استرازينيكا غير متوفر حاليا ولا يتم التطعيم به منذ فترة، لافتا إلى أن التطعيم المتوفر لفيروس كورونا حاليا في مصر هو لقاح فايزر. 

خطورته زادت بسبب كورونا، فيتامين الشمس يتحول إلى سم قاتل

جائحة فضائح، تفاصيل وقائع فساد مالي مرتبطة بـ لقاحات واختبارات كورونا

واكد انه ليس منطقيا ان يحصل انسان على تطعيم وبعد مرور فترة طويلة تصل لشهور وربما  سنة او اكثر أن يسبب جلطات او اثار جانبية خطيرة وتظهر هذه الاثار بعد فترة قصيرة من تناول التطعيم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع حرارة الجسم التطعيمات اثار جانبية خطيرة استرازينكا برنامج التطعيمات المضاد لفيروس كورونا المصل واللقاح جلطات دموية لقاح فيروس كورونا لفيروس كورونا فيروس كورونا

مواد متعلقة

وزارة الصحة تفتتح المؤتمر السنوي الثالث للمعهد القومي للتغذية

وزير الصحة: توفير رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة حق أساسي لجميع الأفراد

جائحة فضائح، تفاصيل وقائع فساد مالي مرتبطة بـ لقاحات واختبارات كورونا

لقاح جديد "رائد" لعلاج سرطان الأمعاء
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

"المصل واللقاح" تطمئن المواطنين: لا مخاوف من لقاح أسترازينيكا بعد مرور عام على التطعيم

تغيبه عن الملاعب، لاعب منتخب المغرب يتلقى علقة ساخنة بأحد ملاهي برلين

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته القاصر بأكتوبر

الزمالك عن لقطة احتفال مصطفى شلبي بهدف دريمز: بيقول الأبيض في قلبي

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

إدارة جديدة بهيئة نظافة القاهرة للتدخل السريع

منوعات

المزيد

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تعرض 3 وزراء بحكومة الاحتلال لحوادث في أقل من أسبوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكوثر نهر في الجنة، ومن هو الأبتر؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أمينة الفتوى: اربطيه بالعيال، مثل شعبي مخالف للشرع (فيديو)

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالربح الوفير والأخبار المبشرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads