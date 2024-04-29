"المصل واللقاح" تطمئن المواطنين: لا مخاوف من لقاح أسترازينيكا بعد مرور عام على التطعيم
تسبب اعتراف شركة استرازينيكا بشأن الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا الخاص بها في تسببه جلطات بالدم، حالة الجدل والخوف لدى المواطنين ممن تلقوا اللقاح في مصر، خوفا من إصابتهم بأمراض مميتة.
الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا
وكشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير برنامج التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا لن تظهر بعد فترة طويلة من تلقي التطعيم، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لظهور أى أعراض جانبية للتطعيم لا تتعدى الأسابيع.
وأشار مدير برنامج التطعيمات في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الآثار الجانبية الخاصة بلقاح استرازينيكا وهي ظهور جلطات في الدم، مستبعد حدوثها للأشخاص اللذين حصلوا على التطعيم منذ أكثر من عام، بينما إذا حصل شخص علي التطعيم منذ أيام قليلة فمن المحتمل حدوث أعراض جانبية مثل اى لقاح، وليس فقط لقاح فيروس كورونا لاسترازينيكا.
وأكد أن أكثر الأعراض التى ظهرت على المواطنين اللذين حصلوا على لقاح استرازينيكا لم تتعد مدتها الـ48 ساعة، وهي ألم مكان الحقن، وارتفاع حرارة الجسم، وتكسير في الجسم.
نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون
وأشار إلى أن الدراسات الخاصة باللقاح أكدت أن نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون أى نسب ضئيلة للغاية.
وتابع حديثه قائلا إن تطعيم استرازينيكا غير متوفر حاليا ولا يتم التطعيم به منذ فترة، لافتا إلى أن التطعيم المتوفر لفيروس كورونا حاليا في مصر هو لقاح فايزر.
واكد انه ليس منطقيا ان يحصل انسان على تطعيم وبعد مرور فترة طويلة تصل لشهور وربما سنة او اكثر أن يسبب جلطات او اثار جانبية خطيرة وتظهر هذه الاثار بعد فترة قصيرة من تناول التطعيم.
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