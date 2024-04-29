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أخبار مصر

عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام

نهر النيل، فيتو
نهر النيل، فيتو

فيضان نهر النيل، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: منسوب بحيرة فيكتوريا وصل إلى مستوى قياسي لم يحدث في التاريخ بسبب موسم الأمطار والفيضانات المرتفع.

 

بحيرة فيكتوريا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": بحيرة فيكتوريا مساحتها أكبر من مساحة سيناء وتساهم بنسبة 15% من حصة مصر من مياه نهر النيل.

 

موسم الفيضانات 

وأكد: هناك علاقة بين موسم الفيضانات بالهضبة الإثيوبية والمنطقة الاستوائية، فكلما زاد موسم الأمطار على بحيرة فيكتوريا كان مرتفعا على إثيوبيا وهذا ما يعود بالنفع في حصة مصر المائية هذا العام.

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فيضان نهر النيل

وأوضح: أنه من المتوقع أن يكون فيضان نهر النيل هذا العام مرتفعا، وهذه بشرى سارة ناتجة عن الفيضان المرتفع من المنطقة الاستوائية.

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غزارة الأمطار على إثيوبيا

وتابع: عندما تكون الأمطار غزيرة في بحيرة فيكتوريا تكون أيضا مرتفعة في يوليو وأغسطس وسبتمبر على الهضبة الإثيوبية.

 

تنبؤات بموسم أمطار مرتفع على بحيرة فيكتوريا

في تدوينة سابقة تحت عنوان "تنبؤات بموسم أمطار مرتفع على بحيرة فيكتوريا"،  قال الدكتور عباس شراقي: “استمرارًا لحالة الأمطار المرتفعة عن المعدل في الموسم الماضي الأصغر (أكتوبر- ديسمبر 2023) على المنطقة الاستوائية (بحيرة فيكتوريا) التي تمد النيل بحوالي 15%، فإن أمطار الموسم الأكبر الحالي (مارس - مايو 2024)”.

وتوقع خبير الموارد المائية أن تكون أيضًا أعلى من المتوسط طبقًا لتنبؤات مركز تنبؤ المناخ IGAD وتطبيقاته لشرق أفريقيا (ICPAC)، بينما الجزء الأكبر 85% من إيراد النيل يأتى من الهضبة الإثيوبية التي تسقط عليها الأمطار من يوليو إلى سبتمبر.

 

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