الأوقاف تطلق سلسلة شرح مناسك الحج والعمرة لحجاج عام 1445هـ

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق برنامج "سلسلة شرح مناسك الحج والعمرة لحجاج عام 1445هـ"، وذلك كل سبت عقب صلاة العشاء ضمن نشاط ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بداية من السبت القادم.

وذلك كما يلي:

برنامج سلسلة شرح مناسك الحج والعمرة



1. السبت الموافق 4 / 5 / 2024م،أعمال الحج والعمرة.

2. السبت الموافق 11 / 5 / 2024م،محظورات الحج.

3. السبت الموافق 18 / 5 / 2024م، التيسير في الحج.

4. السبت الموافق 25 / 5 / 2024م، آداب الحج والعمرة.

5. السبت الموافق 1 / 6 / 2024م،أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة.

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- ويبدأ البرنامج يوم السبت القادم الموافق: 4/ 5/ 2024م، بعد صلاة العشاء بعدد (42) ندوة علمية فقهية،تحت عنوان " أعمال الحج والعمرة"،

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