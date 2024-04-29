أبرزها فيروس كورونا، جوجل تطور أداة لاكتشاف الحالات الصحية عن طريق الصوت

طورت شركة جوجل الأمريكية أداة تعلم تساعد في اكتشاف الحالات الصحية ومراقبتها عن طريق تقييم الأصوات مثل: التنفس السعال، وقامت الشركة بتدريب الأداة على 313 مليون مقطع صوتي.

حققت التقنية الأداة الجديدة دقة في اكتشاف مرض السل بنسبة 74 % و71% في اكتشاف فيروس كورونا كذلك يمكن ضبط الأداة باستخدام مجموعة من البيانات الخاصة بالمرض.

اكتشاف أمراض القلب عند الأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي

طور مجموعة من الباحثين من جامعة زيورخ للتقنية في سويسرا وإحدى العيادات في ألمانيا خوارزمية لاكتشاف العيوب الخلقية في القلب عند الأطفال حديثي الولادة ودربت الخوارزمية على عدة فيديوهات تشمل فحوصات الموجات فوق الصوتية لقلوب 192 مولودًا جديدًا.

Advertisements

كما اختبرت الخوارزمية على مجموعة من بيانات من صور الموجات الصوتية لـ78 مولودا جديدا وأظهرت النتائج دقة الخوارزمية على التشخيص بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90% من الحالات.