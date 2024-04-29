8 معلومات عن مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية P1

مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية، العالم الافتراضي أو الذكاء الاصطناعي أصبح هو سمة العصر الحديث للقيادة، وبدأت مصر في هذا المجال منذ وقت طويل لتدقيق البيانات وجمعها للإستعانة بها لتسهيل خدمات المواطنين في الجهات الحكومية.

وجاء افتتاح مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية تتويجا لهذا التطور.

8 معلومات عن هذا مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية

- مساحة المركز: يبلغ مساحة أرض المركز 235000م تم إستغلال حوالي 10000م للانشاءات الحالية والباقي التوسعات المستقبلية.

- تم إنشاء المركز باشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية بواسطه 1200 وعامل بمعدل 5000 ساعة عمل.

- يتكون مبنى الإدارة من:مبنى الإدارة- والتشغيل والتأمين - معدات الحوسبة السحابية - قاعة الحلول الفنية والذكاء الاصطناعي - مركز التحكم التبادل للشبكة الوطنية للطوارئ.



الهدف من انشاء مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية

- تقديم التطبيقات الحرجة المدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار.

- العمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث وتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

- تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الابتكار في صناعة التكنولوجيا المحلية.



- الدمج بين مركز البيانات الحوسبة السحابية بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيل الرابع والخامس.

- الخروج نموزج ناجح لخدمات الانترنت توصيلها بطريقة مؤمنه وسريعة لمتخذي القرار لارضاء المواطنين.

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