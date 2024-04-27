أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو " على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات عبور لاند، وقائمة كاملة بالأسعار بعد ارتفاعها

تطبيق أسعار عبور لاند بعد الزيادة في الأسواق، كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن شركة عبور لاند أرسلت إلى التجار قوائم بزيادة أسعار منتجاتها، وأن التطبيق بدءًا من اليوم السبت 27 أبريل الجاري.

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بيغفلونا، حيلة الشركة المنتجة لـ شيبسي لزيادة الأسعار، وشعبة المواد الغذائية تفضحها

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، عن حيلة جديدة للشركة المنتجة لعبوات شيبسي لمواجهة رفع أسعار منتجاتها بشكل معلن.

العدل الدولية تصدر قرارا في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن الإبادة الجماعية بغزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارًا الثلاثاء في دعوى قدمتها نيكاراجوا تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في غزة.

عاد لينتقم، خالد بيبو: أنا جامد يا كابتن سيد واحنا بنكسب في الملعب مش بنخبي كور

حسم النادي الأهلي تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023/2024، بعد التفوق على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي.

أول رد من أحمد السقا على شائعة انفصاله عن زوجته مها الصغير

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشائعة انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير بعد أكثر من 25 عامًا من الزواج.

حماس تعلن تسلمها رد إسرائيل الرسمي حول مقترحات صفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة

أعلنت حركة حماس أنها تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

حسام حسن يحتفل بخطبة ابنته يارا على رجل الأعمال أحمد على راشد (صور)

احتفل العميد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بخطبة ابنته يارا، على رجل الأعمال المصري أحمد علي راشد، حيث اقتصر الحفل على الأقارب وبعض الأصدقاء.

صاحبة الفيديوهات الراقصة، لحظة اغتيال البلوجر العراقية "أم فهد"، والسر في هاتفها (فيديو)

اغتال شخص مجهول يستقل دراجة نارية، البلوجر العراقية الشهيرة الملقبة بـ"أم فهد" حيث أطلق عليها وابلًا من الرصاص شرق العاصمة بغداد.

الأرصاد تحذر المصريين من طقس اليوم: الأمطار الرعدية والسيول تضرب هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 27 أبريل، مؤكدة استمرار سقوط الأمطار حيث تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ باليستية على سفينتين بالبحر الأحمر وأصابوا إحداهما

قال الجيش الأمريكي اليوم السبت في بيان نقلته رويترز إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن، الأمر الذي ألحق أضرارًا طفيفة بواحدة من السفينتين هي السفينة أندروميدا ستار.

تصرف غير رياضي، شاهد ماذا فعل عمرو السولية مع زملائه بعد استبداله أمام مازيمبي

سيطرت حالة من الغضب الشديد على عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، بعد استبداله في مواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اليوم، فصل جديد في محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

بعد الفوز على مازيمبي، الأهلي يحقق إنجازا غير مسبوق في دوري أبطال إفريقيا

نجح النادي الأهلي، في تحقيق إنجاز فريد في دوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على مازيمبي الكونغولي (3-0) في إياب نصف نهائي البطولة القارية ليضمن تأهله للمباراة النهائية بعدما تعادلا في لقاء الذهاب بدون أهداف.

مجلس جامعة كولومبيا يصوت على قرار للتحقيق مع الإدارة بعد استدعاء الشرطة لطلبة متضامنين مع غزة

صوت مجلس جامعة "كولومبيا" الأمريكية بالموافقة على قرار يدعو إلى إجراء تحقيق مع إدارة الجامعة، متهما إياها بانتهاك البروتوكولات المعمول بها، وتقويض الحرية الأكاديمية.

بعد نجاح مبادرة البصل، بني عبيد بالدقهلية تنضم لحملة "خليهم يعفنوا" لمقاطعة اللحوم والأسماك والدواجن

يواصل شباب بني عبيد في محافظة الدقهلية في طرح مبادرات الخير بعد نجاح حملتهم على أسعار البصل حتى وصل سعره 5 جنيهات، وأحدث مبادرات الشباب إطلاق حملة "خليهم يعفنوا" لمواجهة جشع التجار بعد ارتفاع أسعار اللحوم والسمك والفراخ.

طائرة الموت، حادث غريب لطائرة بوينج أثناء تحليقها في السماء ونجاة 176 راكبا (فيديو)

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن مزلقة إخلاء الطوارئ القابلة للنفخ في طائرة "بوينج 767" انطلقت أثناء تحليق الطائرة في الهواء، مما تسبب في عودتها بشكل عاجل إلى مطار نيويورك.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ضرب النادي الأهلي موعدا أمام فريق الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي وذلك بعد التأهل علي حساب مازيمبي، فيما صعد الترجي على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

غضب من البيت الأبيض بسبب تأجيل زيارة أردوغان: مفيش لقاءات تاني في الوقت الراهن

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن "ليس لدينا زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإعلانها في الوقت الراهن".

المتهم خان العهد وغدر، تفاصيل مجزرة جلسة الصلح في القوصية بأسيوط والتي راح ضحيتها 4 من أسرة واحدة

مشاجرة القوصية، في واقعة مؤسفة شهد مركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط تحول جلسة صلح لفض نزاع على قطعة أرض إلى مجزرة عنيفة مشاجرة مسلحة راح ضحيتها 4 أشخاص من عائلة واحدة على يد مسجل خطر هارب من حكم قضائي بالمؤبد.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول المصيرية

مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم السبت 27 أبريل 2024 عدد كبير من المباريات بجميع دوريات العالم ولعل أبرزها ليفربول أمام وست هام.

أسير السبعينيات، بلينكن يشتري ألبوما للمغنية تايلور سويفت في بكين (صور)

اقتنى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ألبومًا لتايلور سويفت مع ألبوم لمغني الروك الصيني الكلاسيكي دو وي أثناء جولة غير متوقعة في متجر تسجيلات في بكين، الجمعة، وحينما سُئل عن الموسيقى التي يحبها قال "أنا أسير السبعينيات نوعًا ما".

لقتل أي بكتيريا بالمعدة بعد تناول الفسيخ، نصائح مهمة يجب اتباعها في شم النسيم

أيام قليلة ويبدأ موسم شم النسيم الذي يحب المصريون فيه تناول الفسيخ والرنجة وهي من الأكلات الشهيرة في شم النسيم.