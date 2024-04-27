أسير السبعينيات، بلينكن يشتري ألبوما للمغنية تايلور سويفت في بكين (صور)

اقتنى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ألبومًا لتايلور سويفت مع ألبوم لمغني الروك الصيني الكلاسيكي دو وي أثناء جولة غير متوقعة في متجر تسجيلات في بكين، الجمعة، وحينما سُئل عن الموسيقى التي يحبها قال "أنا أسير السبعينيات نوعًا ما".

وفي طريقه إلى المطار بعد زيارة تضمنت اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، شملت محادثات استهدفت تخفيف التوتر بين القوتين العظميين، دخل بلينكن إلى متجر تسجيلات يعرف باسم (لي بي) حيث سلمه المالك ألبومًا لدو وي الذي اشتراه مع ألبوم تايلور سويفت "ميدنايتس" الذي يعود لعام 2022.

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وكان أحد أهداف رحلة بلينكن هو تأكيد أهمية ما تسميه وزارة الخارجية "العلاقات بين الشعوب" كجزء من جهود تحسين العلاقات.

وفي متجر التسجيلات، أثنى بلينكن على مغنية البوب البارزة ووصف أغانيها بأنها صادرات أمريكية ناجحة.

وفي عام 2019، سجل ألبوم سويفت "لافر" (عاشق) رقمًا قياسيًّا جديدًا للمغنيين الأجانب بالصين متجاوزًا مليون عملية استماع وتنزيل ومبيعات في المجمل في غضون أسبوع من إصداره.

ووصف بلينكن، وهو عاشق للموسيقى وعازف جيتار، الموسيقى بأنها "أفضل رابط، بصرف النظر عن الجغرافيا".

وعندما سأله صاحب المتجر عن الموسيقى التي يحبها، قال بلينكن (62 عامًا) إنه يحب كل شيء، لكنه أضاف "أنا أسير السبعينيات نوعًا ما".