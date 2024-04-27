العدل الدولية تصدر قرارا في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن الإبادة الجماعية بغزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارًا الثلاثاء في دعوى قدمتها نيكاراجوا تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في غزة.



وطلبت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى من محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، من بين أمور أخرى.

وقالت المحكمة الجمعة إنها ستصدر قرارها في 30 أبريل الساعة الثالثة بعد الظهر (13:00 بتوقيت جرينتش).

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وقدم المحامون من كلا البلدين حججهم خلال جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر.

انتقدت نيكاراجوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل، واعتبرت أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف وينم عن احتقار".

وردت ألمانيا بأن أمن إسرائيل يقع "في صميم" سياستها الخارجية، معتبرة أن نيكاراجوا "شوهت بشكل صارخ" إمدادات ألمانيا من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال ممثل ألمانيا كريستيان تامس للقضاة "عند فحصها بدقة، تتهاوى اتهامات نيكاراجوا".

طلبت نيكاراجوا خمسة إجراءات موقتة أبرزها أن "تعلق ألمانيا على الفور مساعداتها لإسرائيل، وخصوصًا مساعداتها العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية".

وبدأت الحرب بهجوم غير مسبوق لحماس أدى إلى مقتل نحو 1170 شخصًا في إسرائيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس، وشنت هجومًا أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 34356 شخصًا حتى الآن في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.