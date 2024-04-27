بيغفلونا، حيلة الشركة المنتجة لـ شيبسي لزيادة الأسعار، وشعبة المواد الغذائية تفضحها

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، عن حيلة جديدة للشركة المنتجة لعبوات شيبسي لمواجهة رفع أسعار منتجاتها بشكل معلن.

الشركة قلصت وزن كيس شيبسي

وقال عضو شعبة المواد الغذائية إن الشركة لجأت إلى حيلة خفض وزن كيس شيبسي من 33 / 29 جرامًا إلى 28 / 24 جرامًا.

خفض وزن كيس شيبسي مع ثبات السعر يعد زيادة

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن خفض وزن كيس شيبسي مع ثبات السعر، يعد في حقيقة الأمر زيادة في السعر.

واستنكر عضو شعبة المواد الغذائية قرار الشركة المنتجة لأكياس شيبسي بشأن تقليص الوزن مع ثبات السعر، بالرغم من أن المفترض أن تقوم بخفض أسعار شيبسي مع الحفاظ على الوزن، خاصة أن مستلزمات إنتاجها قد تراجعت خلال الفترة الماضية في الأسواق، في ظل تراجع أسعار البطاطس في مصر وانخفاض سعر الزيت.

ارتفاع أسعار كانز بيريل وفيروز وهذا موعد التطبيق

وعلى صعيد آخر، كانت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية قد كشفت عن ارتفاع جديد في أسعار كانز بيريل وفيروز وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار اليوم الإثنين.

رفع أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل

وأشارت شعبة المواد الغذائية إلى أنه وفقًا للقوائم الجديدة سيتم تنفيذ الزيادة الجديدة بدءًا من مايو المقبل.

أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل

وعن أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل فستكون كالتالي:

وارتفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

وارتفعت أسعار فيروز إلى 19.5 جنيه للمستهلك و112 جنيهًا للكرتونة عدد 6 عبوات.

وارتفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

استمرار حملات المقاطعة ضد منتجات الشركات الداعمة للاحتلال

يشار إلى أن شركة بيبسي كولا أعلنت رفع أسعار منتجاتها؛ رغم استمرار حملات المقاطعة التي شنها متابعو مواقع الاجتماعي، مطالبين بمقاطعة جميع المنتجات التابعة أو الداعمة لدول داعمة للاحتلال الإسرائيلي، وسط تساقط الآلاف من ضحايا القصف الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.

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