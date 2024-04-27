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رياضة

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

ضرب النادي الأهلي موعدا أمام فريق الترجي التونسي في نهائي  دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي وذلك بعد التأهل علي حساب مازيمبي، فيما صعد الترجي على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي. 

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعد التعادل مع فريق مازيمبي سلبيا بدون أهداف في الذهاب ثم الفوز في مصر بنتيجة 3ـ0 على ستاد القاهرة الدولي.

كما تأهل الترجي التونسي على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي بعد الفوز في تونس بنتيجة 1-0 وفي الإياب فاز الترجي بنتيجة 1ـ0. 

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وأعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه. 

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي 

 تواجة النادي الأهلي أمام مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0 ليصعد إالي المباراة النهائية. 

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

لعب الفريقان خمس مباريات خلال ثلاث مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة. 
المواجهة الثالثة في دور نصف النهائي هذا الموسم، وانتهى لقاء الذهاب في لومومباشي الكونغولية بالتعادل دون أهداف.

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