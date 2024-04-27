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طائرة الموت، حادث غريب لطائرة بوينج أثناء تحليقها في السماء ونجاة 176 راكبا (فيديو)

مزلقة إخلاء الطوارئ
مزلقة إخلاء الطوارئ القابلة للنفخ، فيتو

 أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن مزلقة إخلاء الطوارئ القابلة للنفخ في طائرة "بوينج 767" انطلقت أثناء تحليق الطائرة في الهواء، مما تسبب في عودتها بشكل عاجل إلى مطار نيويورك.

وبحسب الشبكة، كانت الرحلة متجهة من نيويورك إلى لوس أنجلوس وعلى متنها 176 راكبًا وسبعة من أفراد الطاقم، ولم يصب أحد بأذى وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى، وتجري الطواقم المختصة عملية فحص للطائرة.

وقد تم الإبلاغ بشكل متكرر، في الآونة الأخيرة، عن مشاكل في طائرات "بوينج"، إذ اضطر الرئيس البولندي أندجي دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف خلل في الطائرة الرئاسية 737 لدى عودته من الولايات المتحدة.

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 وفي هذا الأسبوع أيضًا، اضطرت طائرة تابعة لنفس الشركة إلى الهبوط في مطار لوس أنجلوس.

ويوم الأربعاء الماضي، قامت طائرة تابعة لشركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" تقل 280 راكبًا في رحلة بين أوساكا وباريس، بهبوط اضطراري في مطار باكو الدولي بأذربيجان بسبب إنذار حول وجود دخان على متنها.

واضطرت إحدى رحلات شركة FlySafair من جوهانسبرج إلى كيب تاون يوم الثلاثاء، للعودة للمطار عقب ساعتين ونصف الساعة من إقلاعها بعد أن تضررت عجلة الطائرة في أثناء الإقلاع.

وفي 5 يناير الماضي، سقط جزء من بدن طائرة "بوينج 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، ما تسبب بانخفاض الضغط في مقصورة الركاب. وقبل ذلك، واجهت طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من طراز "بوينج" عدة مشاكل.

مزلقة الإخلاء هي شريحة قابلة للنفخ تستخدم لإخلاء الطائرة بسرعة. ومطلوب وجودها على متن جميع الطائرات التجارية (التي تحمل الركاب) حيث أن الباب المرتفع سوف يسبب إصابات للركاب عند النزول وترك الطائرة في حالة الإخلاء.

 

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مزلقة إخلاء الطوارئ طائرة بوينج 767 تحليق الطائرة في الهواء مطار نيويورك الطواقم المختصة شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية
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