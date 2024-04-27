اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات عبور لاند، وقائمة كاملة بالأسعار بعد ارتفاعها

تطبيق أسعار عبور لاند بعد الزيادة في الأسواق، كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن شركة عبور لاند أرسلت إلى التجار قوائم بزيادة أسعار منتجاتها، وأن التطبيق بدءًا من اليوم السبت 27 أبريل الجاري.

عبور لاند تعلل زيادة أسعار الجبن بدءًا من اليوم السبت

وعللت عبور لاند في رسالتها للتجار قرارها بشأن زيادة الأسعار، وتعديل أسعار بيع الجبن، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024، لارتفاع أسعار الخامات الواردة للشركة.

أسعار منتجات عبور لاند في الأسواق، فيتو

عبور لاند ترفع أسعار الجبن بزيادة تصل إلى 10 جنيهات في الشرنك

ووفق شعبة المواد الغذائية فبمقارنة أسعار منتجات عبور لاند السابقة بسعرها بعد تطبيق الزيادة، يتضح أن شركة عبور لاند رفعت أسعار الشرنك ارتفاعات تراوحت ما بين 5 إلى 10 جنيهات حسب وزن العبوة.

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ارتفاع أسعار جبن عبور لاند للمستهلك

فيما رفعت عبور لاند عدد من أسعار منتجاتها للمستهلك بنحو جنيهين في أسعار الجبن وزن كيلو، ونحو جنيه في العبوة وزن ربع كيلو، ونحو 20 جنيهًا في العبوة وزن 12 كجم، ونحو 20 جنيهًا للعبوة وزن 11 كجم.

عبور لاند تبقي على أسعار الألبان والعصائر والجبن المطبوخ دون تغيير

بينما أبقت عبور لاند وفقًا للقائمة الجديدة لأسعار منتجات الشركة على أسعار الألبان والعصائر والجبن المطبوخ دون تغيير.

أسعار منتجات عبور لاند في الأسواق، فيتو

أسعار منتجات عبور لاند بدءًا من اليوم السبت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار جبن عبور لاند بعد تطبيق الزيادة اليوم السبت، فضلًا عن أسعار الألبان والعصائر والجبن المطبوخ في السطور الآتية:

أسعار جبن عبور لاند بعد تطبيق الزيادة اليوم

وعن أسعار جبن عبور لاند بعد تطبيق الزيادة اليوم، فهي كالآتي:

بلغ سعر علبة عبور لاند وزن كيلو نحو 77 جنيهًا للمستهلك و831 جنيهًا للشرنك عدد 12 علبة لمحلات التجزئة.

بلغ سعر علبة فيتا - أصناف وزن 500 جرام نحو 41 جنيهًا للمستهلك و441 جنيهًا للشرنك عدد 12 علبة لمحلات التجزئة.

بلغ سعر علبة عبور لاند فيتا أصناف وزن 250 جرامًا نحو 21 جنيهًا للمستهلك و501 جنيهًا للشرنك عدد 27 علبة لمحلات التجزئة.

أسعار منتجات عبور لاند في الأسواق، فيتو

أسعار جبن عبور لاند بعد تطبيق الزيادة اليوم

بلغ سعر علبة جبن ملح خفيف عبور لاند وزن 250 جرامًا نحو 22 جنيهًا للمستهلك و516 جنيهًا للشرنك عدد 27 علبة لمحلات التجزئة.

بلغ سعر علبة جبن ملح طبيعي عبور لاند وزن 250 جرامًا نحو 39 جنيهًا للمستهلك و860 جنيهًا للشرنك عدد 27 علبة لمحلات التجزئة.

بلغ سعر علبة فيتا عبور لاند أصناف وزن 125 جرامًا نحو 11.5 جنيه للمستهلك و406 جنيهات للشرنك عدد 40 علبة لمحلات التجزئة.

بلغ سعر علبة فيتا عبور لاند وزن 80 جرامًا نحو 8 جنيهات للمستهلك و340 جنيهًا للشرنك عدد 50 علبة لمحلات التجزئة.

أسعار جبن عبور لاند بعد تطبيق الزيادة اليوم

بلغ سعر علبة فيتا / إسطنبولي / خزين عبور لاند وزن كيلو نحو 180 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر جار فيتا عبورلاند وزن 11 كيلو نحو 1180 جنيهًا.

بلغ سعر جار جبن ملح خفيف عبور لاند 12 كجم نحو 1200 جنيه.

أسعار منتجات عبور لاند في الأسواق، فيتو

أسعار لبن عبور لاند في الأسواق

وعن أسعار لبن عبور لاند في الأسواق فجاءت كالأتي:

بلغ سعر لبن عبور لاند كامل الدسم / خالي الدسم وزن لتر نحو 42 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر لبن عبور لاند كامل الدسم / خالي الدسم وزن 500 مللي (أكياس) نحو 20 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر لبن عبور لاند كامل الدسم / خالي الدسم / محلى وزن 200 مللي نحو 11.5 جنيه للمستهلك.

أسعار عصير عبور لاند في الأسواق

وعن أسعار عصير عبور لاند في الأسواق، فهي كالآتي:

بلغ سعر عصير عبور لاند وزن لتر نحو 29 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر عصير عبور لاند وزن 200 مللي نحو 8 جنيهات للمستهلك.

بلغ سعر عصير لافلي وزن 200 مللي نحو 5.5 جنيه للمستهلك.

أسعار كوب جبن مطبوخ عبور لاند

وعن أسعار كوب جبن مطبوخ عبور لاند في الأسواق، فهي كالأتي:

بلغ سعر كوب جبن مطبوخ عبور لاند وزن 140 جرامًا نحو 30 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر كوب جبن مطبوخ عبور لاند وزن 240 جرامًا نحو 47 جنيهًا للمستهلك.

أسعار برطمان الجبن المطبوخ عبور لاند

وعن أسعار برطمان الجبن المطبوخ عبور لاند في الأسواق، فهي كالآتي:

بلغ سعر برطمان جبن مطبوخ عبور لاند وزن 500 جرام نحو 86 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر برطمان جبن مطبوخ عبور لاند وزن 900 جرام نحو 150 جنيهًا للمستهلك.