غضب من البيت الأبيض بسبب تأجيل زيارة أردوغان: مفيش لقاءات تاني في الوقت الراهن

أردوغان، قال البيت الأبيض، الجمعة، إن "ليس لدينا زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإعلانها في الوقت الراهن".

موقف البيت الأبيض من تأجيل زيارة أردوغان

وأضاف البيت الأبيض "أننا نتطلع لاستضافته في موعد يكون مناسبًا للطرفين".

تأجيل زيارة أردوغان إلى أمريكا

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعدما نقلت وكالات فرانس برس ورويترز وبلومبرج عن مسؤول تركي القول إنه تم إرجاء لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال المسؤول التركي الذي طلب عدم كشف هويته لفرانس برس إن "الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في التاسع من مايو تم تأجيلها بسبب تغيير في برنامج أردوغان".

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وأضاف أنه "سيتم تحديد موعد جديد" بعد اتصال بين الرئيسين.

أفادت وكالة الأنباء بلومبرج أمس الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجَّل زيارته إلى البيت الأبيض التي كانت مقررة في الـ 9 من مايو المقبل.

تركيا تقطع علاقتها التجارية مع إسرائيل

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تركيا قطعت العلاقات التجارية مع إسرائيل، ومن المحتمل أن تقطع باقي العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أردوغان: “كل من ينتقد إسرائيل يتهم بأنه معاد للسامية، لكننا لن نرضخ لهذا النوع من التهديد، مضيفا سنظل نعتبر إخواننا في حركة حماس الذين يدافعون عن أرضهم ضد المحتلين حركة تحرر وطني”.

وتابع أردوغان “علينا العمل على عدم إغفال مآسي إخواننا في غزة ومحاسبة إسرائيل أمام القانون، مضيفا أن الإدارة الأمريكية من خلال دعمها العسكري والدبلوماسي غير المشروط لإسرائيل تساهم في تفاقم المشكلة في قطاع غزة لا في حلها”.

وأردف، “تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفرض مجددا قيودا تجارية على إسرائيل تشمل 54 منتجا، مؤكدا أن لأحد ينتظر منا الصمت إزاء الإبادة الجماعية بحق إخواننا الفلسطينيين الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام”.

وآخر زيارة قام بها إردوغان لواشنطن كانت في عام 2019 حين اجتمع مع الرئيس الجمهوري آنذاك دونالد ترامب.

واجتمع إردوغان وبايدن بضع مرات في مؤتمرات دولية وتحدثا عبر الهاتف منذ تولى الرئيس الأمريكي الديمقراطي منصبه في يناير 2021.

ويسعى البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي إلى تحسين العلاقات التي توترت بسبب عدد من الخلافات من بينها تأخر تركيا في المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف.

وتتباين أيضا المواقف بشأن الرد الساحق لإسرائيل، الحليفة التاريخية للولايات المتحدة، على الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.