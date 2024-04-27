لقتل أي بكتيريا بالمعدة بعد تناول الفسيخ، نصائح مهمة يجب اتباعها في شم النسيم

أيام قليلة ويبدأ موسم شم النسيم الذي يحب المصريون فيه تناول الفسيخ والرنجة وهي من الأكلات الشهيرة في شم النسيم.

ومع تناول الفسيخ والرنجة يمكن أن يسبب حالات تسمم غذائي خاصة إذا كانت الأسماك فاسدة دون أن يعرف من يشتريها ويتناولها.

نصائح وتعليمات يجب الالتزام بها لتجنب حالات التسمم

وقدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح وتعليمات يجب الالتزام بها لتجنب حالات التسمم وكشفت وزارة الصحة عن عدد من المشروبات يفضل تناولها بعد أكل الفسيخ والرنجة حيث تطهر المعدة من السموم وتشمل المشروبات الساخنة الشاي الأخضر، الكركديه، الينسون لتطهير المعدة من السموم والفضلات.

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وتضمنت نصائح وزارة الصحة:

تناول كمية كبيرة من الخضراوات الورقية مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.

اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

تجنب المشروبات الغازية.

تناول النشويات المعقدة مثل الخبز البني.

وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله.

تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.

الفسيخ والرنجة

وخصصت وزارة الصحة أرقام التواصل في حالة حدوث طوارئ لحالات التسمم: ١٣٧ - ١٦٤٧٤.

ووجهت وزارة الصحة نصائح مهمة بشأن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها في حالة التسمم الغذائي وتشمل:

١- تناول كميات من الماء والسوائل لتعويض الجـفاف.

٢- الاتصال بالإسعـاف للنقل السريع لأقرب مستشفى.

٣- عدم محاولة دفع المصاب للقيء ولكن يجب الاستعداد لإمالته جانبًا إذا تقيأ مع الحذر.

٤- البدء في الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر.

٥- وضع المصاب في الوضع نصف جالس مع أخذ عينة من قيء وإسهال المصاب إن أمكن

٦- فتح وتأمين الممر الهوائي في حالة فقد المصاب وعيه.

أعياد شم النسيم

وتضع وزارة الصحة والسكان، خطة سنوية للتأمين الطبي لضمان سلامة وأمان الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، حرصًا على الصحة العامة في عيد شم النسيم.

وأكدت وزارة الصحة توفير مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة بدء تنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية تزامنا مع قرب عيد شم النسيم.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحملات تستهدف فحص الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى الفحص الظاهري للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًّا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.