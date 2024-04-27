صاحبة الفيديوهات الراقصة، لحظة اغتيال البلوجر العراقية "أم فهد"، والسر في هاتفها (فيديو)

اغتال شخص مجهول يستقل دراجة نارية، البلوجر العراقية الشهيرة الملقبة بـ"أم فهد" حيث أطلق عليها وابلًا من الرصاص شرق العاصمة بغداد.

وأعلن مسؤولان أمنيان أن مستخدمة "تيك توك" عراقية مشهورة، حُكم عليها السنة الماضية بالسجن بسبب محتوى اعتُبر "غير لائق" على شبكات التواصل الاجتماعي، قُتلت مساء الجمعة بالرصاص في بغداد بينما كانت داخل سيارة.

فقد قُتلت الشابة التي كانت في سيارة، مساء الجمعة، برصاص مهاجم مجهول كان يستقل دراجة نارية، أمام منزلها في وسط بغداد، حسبما قال مسؤولان أمنيّان لوكالة فرانس برس طلبا عدم ذكر اسميهما.

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وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية الاغتيال، الذي يظهر فيه القاتل وهو يترجل من دراجته النارية متوجهًا نحو الضحية، ويظهر وميض الإطلاقات النارية لحظة عملية الاغتيال.

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عملية اغتيال من قبل قاتل محترف لغفران مهدي سوادي) المعروفة باسم ام فهد في بغداد pic.twitter.com/u3CzabYrhF — Steven Nabil (@thestevennabil) April 26, 2024

وفتحت أجهزة الأمن العراقية تحقيقًا بعد مقتل البلوجر العراقية الشهيرة الملقبة بـ"أم فهد" إثر تعرضها لعملية اغتيال شرق العاصمة بغداد.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية العراقية اليوم السبت إنه تم تشكيل فرق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على شبكات التواصل على يد مجهولين، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني أن البلوجر العراقية الشهيرة الملقبة بـ"أم فهد" تعرضت لعملية اغتيال شرق العاصمة بغداد، فيما أصيبت مساعدتها بجروح بليغة.

وقال المصدر،، إن "شخصًا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية أقدم على قتل المواطنة غفران مهدي سوادي الملقبة بـ أم فهد، في منطقة شرق زيونة".

وبيّن المصدر أن "المجرم نفذ عملية الاغتيال بواسطة مسدس ناري عيار 9 ملم، مطلقًا النار على الضحية داخل سيارتها نوع كاديلاك".

وأكد المصدر أن "القاتل لم ينسحب من موقع الحادث بسرعة، بل أقدم على سرقة هاتف الضحية أم فهد؛ ما يؤشر على أن الجهة المنفذة للعملية كانت تستهدف هاتف الضحية، وليست الضحية فحسب".

وفي فبراير 2023، حكمت محكمة عراقيّة على "أمّ فهد" بالسجن ستّة أشهر، لإقدامها على "نشر أفلام وفيديوهات عدّة تتضمّن أقوالًا فاحشة ومُخلّة بالحياء والآداب العامّة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

واكتسبت "أمّ فهد" التي يُتابعها عشرات الآلاف من مستخدمي تطبيقَي "تيك توك" و"إنستجرام"، شهرة من خلال نشرها فيديوهات وهي ترقص على أنغام الموسيقى.