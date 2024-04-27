مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول المصيرية
مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم السبت 27 أبريل 2024 عدد كبير من المباريات بجميع دوريات العالم ولعل أبرزها ليفربول أمام وست هام.
مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة الدوري الإنجليزي
ليفربول ضد وست هام - 2.30 عصرًا - beIN SPORTS 1
مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - 5 مساءً - beIN SPORTS 1
فولهام ضد كريستال - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2
نيوكاسل ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساءً - beIN SPORTS 2
ووفرهامبتون ضد لوتون تاون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.
إيفرتون ضد برينتفورد - 7.30 مساءً - beIN SPORTS 2
تشيلسي ضد أستون فيلا - 10 مساءً - beIN SPORTS 1
مواعيد مباريات الدوري المصري
زد ضد بلدية المحلة - 5 مساءً - on time sports
الجونة ضد الاتحاد السكندري - 7 مساءً - on time sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
جيرونا ضد لاس بالماس - 3 عصرًا - beIN SPORTS 3
خيتافي ضد ألميريا - 5.15 مساءً - beIN SPORTS 3
سيلتا فيجو ضد ألافيس - 7.15 مساءً - beIN SPORTS 3
أتلتيكو مدريد ضد بلباو - 10 مساءً - beIN SPORTS 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
يوفنتوس ضد إي سي ميلان - 7 مساءً - AD SPORTS Premium 1.
لاتسيو ضد فيرونا - 9.45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.
ليتشي ضد مونزا - 04:00 - - AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد فرانكفورت - 4.30 مساءً - beIN SPORTS 5
دورتموند ضد لايبزيج - 4.30 مساءً - beIN SPORTS 9
ليفركوزن ضد شتوتجارت - 7.30 مساءً - beIN SPORTS 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي
أبها ضد الأخدود - 6 مساء - الرائد - SSC
ضد الإتفاق - 6 مساء - SSC
الخليج ضد النصر - 9 مساء -SSC
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