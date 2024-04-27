بعد الفوز على مازيمبي، الأهلي يحقق إنجازا غير مسبوق في دوري أبطال إفريقيا

نجح النادي الأهلي، في تحقيق إنجاز فريد في دوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على مازيمبي الكونغولي (3-0) في إياب نصف نهائي البطولة القارية ليضمن تأهله للمباراة النهائية بعدما تعادلا في لقاء الذهاب بدون أهداف.

إنجاز غير مسبوق

وأصبح الأهلي، أول فريق في أفريقيا، يبلغ نهائي البطولة للمرة الخامسة على التوالي.

ووصل الأهلي، إلى نهائي البطولة في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023 قبل أن يكتب تأهله لنهائي 2024.

ولم يسبق أن وصل أي فريق آخر لنهائي دوري الأبطال أكثر من 4 مرات متتالية قبل أن يحقق الأهلي هذا الإنجاز، ويبلغ النهائي للمرة 17 في تاريخه.

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وسبق أن وصل الأهلي لنهائي البطولة 4 نسخ متتالية أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، كما بلغ مازيمبي الكونغولي بمسماه القديم (إنجلبير) نهائي البطولة 4 مرات أيضًا في نسخ 1967، و1968، و1969، و1970.

ووصل أيضًا هافيا الغيني لنهائي البطولة 4 مرات في نسخ 1975، و1976، و1977، و1978.

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

تواجه النادي الأهلي أمام مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0 ليصعد إلى المباراة النهائية.