السبت 27 أبريل 2024
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محافظات

بعد نجاح مبادرة البصل، بني عبيد بالدقهلية تنضم لحملة "خليهم يعفنوا" لمقاطعة اللحوم والأسماك والدواجن

اللحوم والأسماك والدواجن،
اللحوم والأسماك والدواجن، فيتو

يواصل شباب بني عبيد في محافظة الدقهلية في طرح مبادرات الخير بعد نجاح حملتهم على أسعار البصل حتى وصل سعره 5 جنيهات، وأحدث مبادرات الشباب إطلاق حملة "خليهم يعفنوا" لمواجهة جشع التجار بعد ارتفاع أسعار اللحوم والسمك والفراخ.

 

وأكد محمد شادي المسؤول عن مبادرات بني عبيد أن حملة “خليهم يعفنوا” من أجل مقاطعة “اللحوم والأسماك والدواجن” بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.

 

وناشد “شادي” المواطنين بالانضمام للمبادرة حتى تنخفض الأسعار، رافعًا شعار "بلاها  لحمة وسمك وفراخ".

 

كما ناشد أصحاب وبائعي هذه السلع تخفيض أسعارهم وعمل مبادرات بسعر رخيص وذلك لحث الناس على الشراء منهم.

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وكشف المسؤول عن حملة “خليهم يعفنوا” في بني عبيد، مبادئ وأهداف حملة “خليهم يعفنوا”: 

١ - مقاطعة اللحمة ابتداءً من السبت ٢٧ أبريل إلى ٢٧ مايو لمدة شهر قابلة للتمديد إلى أن ترجع أسعار اللحوم إلى وضعها الطبيعي خاصة بعد تخفيض أسعار العلف.

مقاطعة الأسماك

٢ - نطالب بمقاطعة الأسماك ابتداءً من السبت ٢٧ أبريل إلى ٢٧ مايو لمدة شهر قابلة للتمديد إلى أن ترجع أسعار الأسماك إلى وضعها الطبيعي.

مقاطعة الدواجن

٣ - نطالب بمقاطعة الفراخ بأنواعها ابتداءً من السبت ٢٧ أبريل إلى ٢٧ مايو لمدة شهر قابلة للتمديد إلى أن ترجع اسعار الدواجن إلى وضعها الطبيعي.

 

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