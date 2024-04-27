حماس تعلن تسلمها رد إسرائيل الرسمي حول مقترحات صفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة

أعلنت حركة حماس أنها تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

و قال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية وفي تصريح صحفي،: "تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل".

وأضاف: "ستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".

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وفي إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية أمس الجمعة أن مسؤولًا كبيرًا في الحكومة اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى مشددا على أنه يضع الكثير من العقبات دونه.

وقالت مصادر إن هناك تقدمًا ملحوظًا في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، فيما أبلغت تل أبيب القاهرة بأنها "جادة" في اعتزامها الهجوم على رفح وأن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة قبل الهجوم.

وقدمت مصر مبادرة جديدة للتهدئة في قطاع غزة، وذهب وفد أمني مصري في زيارة إلى إسرائيل لتقيدم المقترح المصري لعرضه على تل أبيب وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، أن إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة الأسرى مع حماس.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وتحاول مصر فعل ما لا يصدق من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة، ويهدف المقترح المصري إلى تجميد العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات أن المباحثات مع الجانب المصري إيجابية من ناحية الرغبة في التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى.

الوصول إلى هدنة بقطاع غزة

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أمريكيين قالوا: "لا نعتقد أن الهجــوم على رفح الفلسطينية وشيك والواقع على الأرض يدعم هذا التقييم".

وقال مصدر رفيع المستوى: إن هناك تقدمًا ملحوظًا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وفي السياق ذاته ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان:أعتقد أن هناك زخما جديدا في المحادثات بشأن "الرهائن". هناك جهود جديدة من قبل مصر وقطر وإسرائيل لإيجاد طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن غزة.

وأضاف:" أعربنا لإسرائيل عن قلقنا العميق بشأن عملية عسكرية كبيرة في رفح. ليس من الواضح بالنسبة لنا ما إذا كانت هناك خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ بشأن رفح".

وتابع البيت الأبيض في بيانه:" سياستنا تجاه إسرائيل تحددها الخطوات التي تتخذها بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين".