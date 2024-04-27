المتهم خان العهد وغدر، تفاصيل مجزرة جلسة الصلح في القوصية بأسيوط والتي راح ضحيتها 4 من أسرة واحدة

مشاجرة القوصية، في واقعة مؤسفة شهد مركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط تحول جلسة صلح لفض نزاع على قطعة أرض إلى مجزرة عنيفة مشاجرة مسلحة راح ضحيتها 4 أشخاص من عائلة واحدة على يد مسجل خطر هارب من حكم قضائي بالمؤبد.

ترصد فيتو في تقريرها التالي تفاصيل الصلح وجلسة فض النزاع التي تحولت إلى مجزرة ومقبرة لشباب من خيرة شباب المنطقة على يد الطرف الآخر بسبب خلاف قطعة أرض أملاك دولة.

المستشفى المركزي يستقبل 4 جثث

تعود أحداث الواقعة إلى استقبال مستشفى القوصية المركزي، جثث 4 أشخاص أبناء عمومة لقوا حتفهم، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي أبو القاسم والغول، إثر خلافات على أراض بالظهير الصحراوي بقرية منشاة خشبة، التابعة لمركز القوصية.

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بلاغ بالواقعة بوقوع مشاجرة مسلحة

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي باستقباله 4 جثامين مصابين بعدد من الطلقات النارية في مناطق متفرقة من الجسد إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بينهم وبين عائلة أخرى.

فرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات



وعلي الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة والأمن العام وفريق المباحث لموقع البلاغ بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وتم فرض كردون أمني في البداية بمحيط موقع الحادث بقرية منشأة خشبة لمنع تجدد الاشتباكات أو الثأر وكذلك الفصل بين العائلتين طرفي المشاجرة ونشر القوات بالشوارع وضبط عدد من الأشخاص تحسبا لوقرع مشاجرة جديدة.

جلسة صلح عرفية لفض النزاع على قطعة أرض



وتبين من المعاينة والفحص حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية أثناء قيام عائلتي أبوالقاسم والغول، بعقد جلسة عرفية وصلح لفض النزاع على قطعة أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي بقرية منشاة خشبة، ولكن تطورت المناقشة حتى التشابك بالأيدي ثم إطلاق النار مما أسفر أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم 2 محامين من عائلة أبو القاسم، على يد أحمد سيد الغول في العقد الرابع من عمره، من عائلة الغول مسجل خطر ومحكوم عليه بالمؤبد اطلق عليهم الرصاص من سلاح خاص به.

أرض أملاك دولة وضع يد في الظهير الصحراوي



وأشارت التحريات التي أجراها ضباط المباحث إلى أن الجلسة الصلح تمت بناء علي اتفاق مسبق بين الطرفين لفض النزاع بين العائلتين بسبب أرض في الظهير الصحراوي وهي في الأساس أملاك دولة وتم الاستيلاء عليها بوضع اليد.

إبرام اتفاق لإنهاء النزاع حول قطعة الأرض والصلح يتحول إلى مشاجرة

وحضر المحامون لإبرام الاتفاق وكتابة أوراق الصلح لانهاء النزاع القائم منذ عدة شهور وأثناء الجلسة اختلف طرفا النزاع مما أدى إلى نشوب المشاجرة وانقلب الصلح إلى مجزرة راح ضحيتها كل من “حمدي ميلاد أبو القاسم “محامي”، حسين أشرف ميلاد ابو القاسم “محامي”، وأبناء عمومتهم علي جابر أبو القاسم، ومحمد صفوت أبو القاسم جميعهم من نفس العائلة طرف أول في النزاع علي يد أحمد سيد الغول الطرف الثاني الذي استخدم سلاحه أثناء المشاجرة وأطلق الأعيرة بشكل عشوائي وتوفي المصابون على الفور حتى قبل نقلهم للمستشفى بينما فر القاتل هاربا.

تشييع الجثامين لمسواها الأخير في جنازة مهيبة

تم نقل الجثث الأربعة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالعرض على الطبيب الشرعي واستخراج تقرير بأسباب الوفاة والتصريح بالدفن وتم تسليم الجثامين لذويهم من عائلة أبو القاسم واقيمت عليهم صلاة الجنازة وتم تشييع الجثامين في 4 نعوش لنفس العائلة لدفنها في مدافن المسلمين بقرية منشأة خشبة وسط حالة من الحزن والأسى التي سيطرت على الأهالي أثناء توديع الضحايا في جنازة مهيبة حولت القرية الي مأتم كبير.

في سياق متصل فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحل الواقعة وتم القبض على عدد من الأشخاص على ذمة التحقيقات في الواقعة ولمنع تجدد الاشتباكات وأمرت النيابة العامة بتكثيف جهود المباحث لكشف ملابسات الحادث وسرعة التحقيق مع الجاني مع التحفظ علي الأسلحة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية.