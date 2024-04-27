أول رد من أحمد السقا على شائعة انفصاله عن زوجته مها الصغير

أحمد السقا ومها الصغير، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشائعة انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير بعد أكثر من 25 عامًا من الزواج.

انفصال أحمد السقا ومها الصغير

وجاءت تغذية الشائعة بعد بوست كتبته مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا على حسابها الشخصي عبر موقع “فيس بوك” حيث قالت: “هتفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هيضيع وما حدش هيشكرك الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة بدون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة”.

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وأضافت مها: "شوفي سعادتك فين وروحي لها عمرك هيضيع ع الفاضي".

رد أحمد السقا على شائعة انفصاله عن زوجته

وبعد انتشار الشائعة كالنار في الهشيم خرج الفنان أحمد السقا ليرد بشكل قاطع على شائعة انفصاله عن زوجته مها الصغير حيث قال لـ"العربية نت" إن الخبر لا أساس له من الصحة، وحياته الأسرية مستقرة، ويقضي حاليًّا وقتًا طويلًا مع زوجته وأبنائه بعد انتهاء موسم دراما رمضان، الذي كان يشارك فيه بمسلسل العتاولة.

وأضاف السقا أنه لا يعلم الهدف وراء تلك الشائعة خاصة في ذلك التوقيت، الذي يشهد نجاح مسلسل العتاولة، واقتراب طرح فيلم السرب الذي هو من بطولته، ويعد الفيلم الأضخم إنتاجيًّا خلال الفترة الحالية.

كما أوضح السقا أنه كان لا يهتم بتلك الشائعات من قبل، إلا أن الأمر تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية، ولا بد من اتخاذ إجراء قانوني ضد من يروج لشائعة انفصاله عن زوجته مها الصغير بين الحين والآخر.

زواج أحمد السقا ومها الصغير

وتزوج الفنان أحمد السقا الإعلامية مها الصغير عام ١٩٩٩، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة.

وحقق الفنان أحمد السقا نجاحًا كبيرًا في سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل العتاولة، الذي شارك معه في بطولته الفنان طارق لطفي وباسم سمرة وزينة.

دراما رمضان 2024

وصرح أحمد السقا لـ "لعربية نت" أنه لم يكن ينوي المشاركة في دراما رمضان 2024، مؤكدًا أنه أخبر المنتج صادق الصباح بذلك، وأنه مرهق نفسيا وذهنيا، ولديه رغبة في أخذ قسط من الراحة، إلا أنه بعد النقاش معه وافق على طلب منه أن يكون المسلسل عملا جماعيا وليس بطولة مطلقة.

وكشف السقا عن حبه للعمل الجماعي حيث قال: "أنا أحب العمل الجماعي، وأحب دائما أن يشاركني العمل الفني كوكبة من النجوم، حتي يكون العمل ثريا، مضيفا أنه ليس ممن يطمعون في تقديم أعمال بمفرده.

فيلم السرب

طرحت شركة سينرجي بوسترًا جديدًا لفيلم السرب والذي من المقرر عرضه 1 مايو المقبل.

ونشرت شركة سينرجي بوستر الفيلم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت قائلة: “الحكاية خلصت برجوع الحق انتظروا أبطال السرب 1 مايو بجميع دور العرض في مصر”.

تدور أحداث فيلم "السرب" حول الضربات الجوية التي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، للرد على مقتل 21 مواطنًا مصريًّا قبطيًّا على يد التنظيم الإرهابي داعش في درنة بليبيا.

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

وكان صناع فيلم عصابة المكس أعلنوا عن مفاجآت عديدة للجمهور، ومنها ضيوف الشرف حيث سيظهر عدد من النجوم ضمن أحداث الفيلم ليشاركوا فريق العمل في رحلتهم بين محافظات مصر.

وكشف فريق عمل الفيلم عن المفاجأة الأولى هي مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن الأحداث، حيث انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد التي ستجمع بينه وبين جمعت أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح في صحراء محافظة الفيوم.

ويعد فيلم عصابة المكس هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين أحمد السقا وأحمد فهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير".

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