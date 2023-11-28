أخبار الحوادث اليوم: إلزام الفنان أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة.. تحويلات مرورية بالقاهرة لاستكمال مشروع المونوريل

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

نظم قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إحتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا، وتم تسليمهم شهادات تقدير و كئوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الكوادر بوزارة التربية والتعليم، وبعض الفنانين والإعلاميين.



Advertisements

يثور التساؤل بمناسبة الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس عن القواعد الحاكمة لتنظيم الهدنة دوليًا، وهى الهدنة التى تم خلالها إطلاق سراح العشرات من الأشخاص الذين تم احتجازهم كرهائن خلال الحرب بينهما

أصدرت محكمة اسرة مدينة نصر، اليوم، حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية.. مما يستلزم الغلق الكلى (لشارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة "مسافة محددة").

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – أسيوط – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

لقى تاجر فاكهة مصرعه بوابل من الرصاص فى مشاجرة مع عامل لخلافات على ثمن بضاعة فى القليوبية وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.

قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب الأسبق، و22 آخرين من أعضاء حملته في اتهامهم بتزوير التوكيلات الرئاسية لصالح المتهم الأول لـ 5 ديسمبر المقبل.

انهار، منذ قليل، عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.

قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم الحبس، بتخفيف العقوبة لحبس ٦ شهور بدل ٣ سنوات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ