أخبار الحوادث اليوم: إلزام الفنان أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة.. تحويلات مرورية بالقاهرة لاستكمال مشروع المونوريل
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
الداخلية تحتفى بأبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيًا (فيديو)
نظم قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إحتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا، وتم تسليمهم شهادات تقدير و كئوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الكوادر بوزارة التربية والتعليم، وبعض الفنانين والإعلاميين.
خفاجي: 6 قواعد لتنظيم الهدنة بين المتحاربين بلائحة لاهاى قبل نشأة إسرائيل
يثور التساؤل بمناسبة الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس عن القواعد الحاكمة لتنظيم الهدنة دوليًا، وهى الهدنة التى تم خلالها إطلاق سراح العشرات من الأشخاص الذين تم احتجازهم كرهائن خلال الحرب بينهما
إلزام الفنان أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة
أصدرت محكمة اسرة مدينة نصر، اليوم، حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.
غلق امتداد حسن المأمون، تحويلات مرورية لاستكمال مشروع المونوريل
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية.. مما يستلزم الغلق الكلى (لشارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة "مسافة محددة").
ضبط 17 قضية مخدرات و46 قطعة سلاح نارى فى أسوان وأسيوط ودمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – أسيوط – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
مقتل تاجر بوابل من الرصاص بمشاجرة مع عامل لخلافات على ثمن بضاعة
لقى تاجر فاكهة مصرعه بوابل من الرصاص فى مشاجرة مع عامل لخلافات على ثمن بضاعة فى القليوبية وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.
تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية لـ 9 يناير
قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب الأسبق، و22 آخرين من أعضاء حملته في اتهامهم بتزوير التوكيلات الرئاسية لصالح المتهم الأول لـ 5 ديسمبر المقبل.
انهيار عقار فى بولاق أبو العلا واستخراج طفلة من تحت الأنقاض
انهار، منذ قليل، عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.
تخفيف عقوبة حبس زوج المذيعة أميرة شنب لـ 6 شهور في واقعة عقر كلب
قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم الحبس، بتخفيف العقوبة لحبس ٦ شهور بدل ٣ سنوات.
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