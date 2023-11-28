الداخلية تحتفى بأبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيًا (فيديو)



نظم قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إحتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا، وتم تسليمهم شهادات تقدير وكئوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الكوادر بوزارة التربية والتعليم، وبعض الفنانين والإعلاميين، ونُقل خلالها تحيات وتقدير السيد محمود توفيق- وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء فى سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.



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وقد كان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم وإعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد امتدادا لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين على اهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن وإستقرار الوطن.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تخليدًا ووفاءً وعرفانًا لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.

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