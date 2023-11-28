الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

انهيار عقار فى بولاق أبو العلا واستخراج طفلة من تحت الأنقاض

انهيار عقار فى بولاق
انهيار عقار فى بولاق أبو العلا، فيتو

انهار، منذ قليل، عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ، وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث. 

 

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تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء.

 

وتبين انهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقى منه، وتم استخراج طفلة مصابة ونقلها  إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج، وجار البحث عن آخرين وعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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