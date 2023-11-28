الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

غلق امتداد حسن المأمون، تحويلات مرورية لاستكمال مشروع المونوريل

تحويلات مرورية،فيتو
تحويلات مرورية،فيتو

 تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية.. مما يستلزم الغلق الكلى (لشارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة "مسافة محددة").

 

وقال مصدر على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من الساعة 12,05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين (28- 29/11/2023).

Advertisements

 

وأضاف المصدر وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية بشارع امتداد حسن المأمون: القادم من شارع حسن المأمون اتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش واستكمالا بشارع الورش فيمينًا محور شنزو آبى فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.
 

أما  القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبى فيمينًا شارع المسبك والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيمينًا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.
 

أما  القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبى يسلك شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.
 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لمرور القاهرة حسن المأمون التحويلات المرورية بشارع إمتداد حسن المأمون

مواد متعلقة

سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش والهيروين بالاقصر والمنوفية

حملة أمنية فى فاقوس وقويسنا تضبط 15 عنصرا إجراميا لتجارة المخدرات

ضبط 17 قضية مخدرات و46 قطعة سلاح نارى فى أسوان وأسيوط ودمياط

سقوط أخطر تاجر مخدرات بحوزته 20 ألف قرص تامول فى مطروح

سقوط تاجر أعلاف هارب من حكم بالإعدام فى قنا

عامل يضرم النيران فى سيارة ملاكى و3 دراجات نارية لخلافات مع جاره بالفيوم

ضبط صاحب مكتب خدمات فندقية بالدقهلية لتزوير الشهادات الدراسية

مقتل تاجر بوابل من الرصاص بمشاجرة مع عامل لخلافات على ثمن بضاعة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية

كلمة السر جثث القتلى، خبير يوضح لفيتو مصير الهدن المقبلة لجيش الاحتلال بعد استعادة كافة الأسرى

عهد التميمي أيقونة المقاومة منذ طفولتها.. صفعت جنديا إسرائيليا وتصدرت قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم (فيديوجراف )

رئيسة المجر تستقل قطارا من محطة مصر برمسيس حتى الجيزة (صور)

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

مدبولي: الحكومة ومجلس النواب يشهدان معا أزمات غير مسبوقة

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

الأرز بـ 32، والسكر يسجل 60 جنيهًا، التحركات السعرية في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم الثلاثاء

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

في درجة حرارة أقل من 30، أفضل طريقة لغسل الـ "كوتشي"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، 280 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك موسى بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام مصطفى محمد في عيد ميلاده الـ 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية