غلق امتداد حسن المأمون، تحويلات مرورية لاستكمال مشروع المونوريل

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية.. مما يستلزم الغلق الكلى (لشارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة "مسافة محددة").

وقال مصدر على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من الساعة 12,05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين (28- 29/11/2023).

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وأضاف المصدر وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية بشارع امتداد حسن المأمون: القادم من شارع حسن المأمون اتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش واستكمالا بشارع الورش فيمينًا محور شنزو آبى فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.



أما القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبى فيمينًا شارع المسبك والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيمينًا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.



أما القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبى يسلك شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.