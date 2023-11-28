الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية لـ 9 يناير

أحمد الطنطاوي، فيتو
أحمد الطنطاوي، فيتو

 قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء،  تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب الأسبق، و22 آخرين من أعضاء حملته في اتهامهم بتزوير التوكيلات الرئاسية لصالح المتهم الأول لـ 5 ديسمبر المقبل.


محاكمة أحمد طنطاوي

 وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، وأوضحت التحريات أن المتهمين يواجه اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية

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والمتهمون هم كل من: أحمد محمد رمضان الطنطاوى ( غيابي)، محمد موسى أبوالديار (غيابي )، إبراهيم نبيه إبراهيم الساقة،  محمد كمال عزت مصطفى،  محمد إسماعيل أحمد فتح الله،علاء محمود حسن محمد، على حسين على رشدى، محمود السيد مصطفى الريفي، رقيه طه أحمد مصطفى، احمد محمد عبد العال، عبدالرحمن خلف شحاته شحاته، على سعد عبده، أحمد السيد محمد، أحمد حمدى ياسر محمد، هاجر حجاج دسوقى علي، أحمد مصطفى مصطفى عبدالسلام، محمد محمد حسن الشاطورى،أحمد محمد حسن ماضي، سيد محمد حسن عبدالله الشريعي، أسامة فوزي عبدالقادر عبدالباقي، محمود عبدالعليم عبدالستار،عبدالله عبدالعال إسماعيل محمد، شيماء ماهر علي حسن.

 

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