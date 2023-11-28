الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 17 قضية مخدرات و46 قطعة سلاح نارى فى أسوان وأسيوط ودمياط

أسلحة نارية،فيتو
أسلحة نارية،فيتو

 شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – أسيوط – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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 وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 17 قضية مخدرات و46 قطعة سلاح ناري فى أسوان وأسيوط ودمياط.

مديرية أمن أسوان

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ضبط  (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين،الشابو") بحوزة 6 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية وضبط  4 قطع سلاح نارى (4 فرد محلى – عدد من الطلقات) وتنفيذ (846) حكما قضائيا متنوعا.

 

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

 

مديرية أمن أسيوط

ضبط (46) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (22 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش- 13 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (46 متهما لـ 32 منهم معلومات جنائية")

 

ضبط (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدرى "الشابو، أفيون" – 60 قرصا مخدرا) بحوزة (8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ  (364) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

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