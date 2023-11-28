مقتل تاجر بوابل من الرصاص بمشاجرة مع عامل لخلافات على ثمن بضاعة
لقى تاجر فاكهة مصرعه بوابل من الرصاص فى مشاجرة مع عامل لخلافات على ثمن بضاعة فى القليوبية وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.
تلقى مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية اخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة (تاجر فاكهة "له معلومات جنائية") بها رش خرطوش بالصدر والقدم اليسرى.
وبسؤال شقيقه (عامل) قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وشخص (لا يعلم بياناته) تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة شقيقه التى أودت بحياته ولاذ بالهرب، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى حصيلة البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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