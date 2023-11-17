أخبار مصر: اقتحام مستشفى ابن سينا بجنين، صفقة مرتقبة بين إسرائيل وحماس خلال ساعات، استبعاد الشحات وعاشور وحامد من المنتخب

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

مصدر فلسطيني: انفراجة بمفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بغزة وإعلان الاتفاق خلال 48 ساعة

قال مصدر فلسطيني مطلع على مجريات الوساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، إن هناك "انفراجة" مؤخرا قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة.

الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة، وسط تقارير عن استشهاد فلسطينييْن وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي بمسيرة في مخيم جنين.

نتنياهو: لم نعثر على أي أسير في مستشفى الشفاء (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "مؤشرات قوية" كانت بحوزتهم تشير إلى أن عددًا من الأسرى موجودون في مجمع الشفاء الطبي، لكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي أسير، بعد اقتحامها للمجمع الطبي خلال هذا الأسبوع.

فيتوريا يستبعد 3 نجوم من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون.

جيش الاحتلال يجبر الأطقم الطبية بمستشفى ابن سينا في جنين على رفع أيديهم ويعتقل عددا منهم (فيديو)



قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة.

ومش هيرجع فيه، قرار قاس جديد من فيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من منتخب مصر

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا، أبلغ حازم إمام المشرف على المنتخب الوطني، أنه اتخذ قرارًا لا رجعة فيه، وهو عدم استدعاء الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، لصفوف الفراعنة طالما استمر في منصبه على رأس القيادة الفنية للفريق.

خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الأساسية ويكشف السبب

توقع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، ارتفاع معدلات التضخم في الفترة المقبلة بشكل ملحوظ خاصة على مستوى السلع الغذائية.

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف نازحين شرقي رفح ومجزرة جديدة بمخيم النصيرات



أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من النازحين شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًَا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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أول استطلاع رأي منذ بداية الحرب يظهر انهيار حزب نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي، انهيار شعبية حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يحوز الآن 32 مقعدًا (من أصل 120 في الكنيست).

الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة بالمحافظات



أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح اليوم الجمعة، 14 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وتطويرًا.

أول تعليق من اتحاد الكرة على قرار فيتوريا باستبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بعد الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك روح وجدية وانسجام بين اللاعبين، وروي فيتوريا المدير الفني يدير الفريق بشكل جيد.

يسعون في الأرض فسادا، قوات الاحتلال تفجر مركبات وتخرب البنية التحتية بعد اقتحامها جنين (فيديو)



أصيب شابان بجروح خطيرة إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مساء الخميس مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية وإغلاق مداخلها كافة وعزلها عن بلدات وقرى المحافظة.

سيد معوض يهاجم فيتوريا بعد استبعاد ثلاثي منتخب مصر: متسرع ورد فعل قوي في انتظاره

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن فوز منتخب مصر على جيبوتي بسداسية نظيفة كان هامًا للغاية في مسيرة الفراعنة نحو الصعود لبطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن ظهور مسؤولي اتحاد أمر إيجابي للغاية من أجل الرد على كافة التساؤلات.

يناقشه البرلمان، المدة الزمنية لسقوط طلب التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد



حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والمعروض للمناقشة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، مدة زمنية لاستكمال المستندات والإجراءات بعد التقدم بطلب التصالح، حيث يسقط الطلب عقب انتهاء تلك المدة.

اليوم، المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر



الانتخابات الرئاسية، تعقد حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، اليوم الجمعة، المؤتمر الانتخابي الأول، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

في وجود ميسي، أوروجواي تصعق الأرجنتين وتنهي سلسلة عدم الخسارة بتصفيات المونديال (فيديو)



تصفيات كأس العالم، أنهت أوروجواي سلسلة اللاهزيمة الأرجنتينية في 14 مباراة بفوزها 2-0 على بطل العالم في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الجمعة.

وزير إسرائيلي: لسنا في الاتجاه الصحيح والسنوار يفرض شروطه بعد 41 يوما من القتال

انتقد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف ​​بتسلئيل سموتريتش، حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو، وأكد أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار يفرض شروطه بعد 41 يومًا من القتال.

موعد عقد امتحانات المتظلمين لمسابقة الوظائف بهيئة الطرق والكباري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، خوض المتقدمون الذين تم قبول تظلمهم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة الامتحان الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يومي السبت والأحد المقبلين.

القصة الكاملة لاستبعاد ثنائي الأهلي وطارق حامد من معسكر منتخب مصر

منتخب مصر، أثار قرار استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد المحترف بالدوري السعودي من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، الجدل خاصة في ظل قرار المدرب البرتغالي بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم التزامهما مع ناديهم قبل معسكر المنتخب.

نجوى سالم، يهودية عاشت بعقدة الاضطهاد، استثناها عبد الناصر من قرار الطرد، والسادات فضحها على الملأ

نجوى سالم، أم ضحكة جنان، طراز فريد من الممثلات، عشقت التمثيل على خشبة المسرح وبدأت مشوارها الفني من خلال فرقة نجيب الريحاني واشتهرت بخفة الدم وضحكتها الرنانة، كانت تجذب إليها المشاهد مهما كان حجم دورها فهي بطلة العرض، عشقت مصر ورفضت مغادرتها مع عائلتها، وأحبت الريحاني لكن فرقهما الموت، ورحلت عام 1988.

سعر زجاجة الزيت، ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المحلي

سعر الزيت اليوم، ارتفعت أسعار الزيت، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق، لتتراوح الارتفاعات ما بين 1000 جنيه و4000 جنيه، حيث سجل طن زيت عباد الذرة مكرر ارتفاعًا بنحو 4000 جنيه.

أحمد عيد عبد الملك يلمح إلى حدث ضخم وراء استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد من المنتخب

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر رفض استبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحي من المعسكر، وكان عليه آلا يكيل بمكيالين، مشيرًا إلى أنه من غير الطبيعي استدعاء بعض اللاعبين لا تشارك مع أنديتهم للعب مع المنتخب الوطني.

خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الأساسية ويكشف السبب



توقع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، ارتفاع معدلات التضخم في الفترة المقبلة بشكل ملحوظ خاصة على مستوى السلع الغذائية.

خرق البروتوكول، كلب رئيسة دولة مولدوفا ينقض على رئيس النمسا ويعضه (فيديو)



اعتذرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، للرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، عن الحادث الذي تعرض له أثناء مداعبة الكلب، بساحة مبنى الإدارة الرئاسية.

واعتذرت ساندو، موضحة أن "الكلب أصبح خائفًا من وجود أعداد كبيرة من الأشخاص بالقرب منه".

لا أستطيع، بايدن يتلعثم مجددا ويعجز عن نطلق كلمة خلال خطابه أمام منتدى أبيك (فيديو)

عجز الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تهجئة كلمة خلال خطابه أمام منتدى "أبيك" في سان فرانسيسكو، وقال إنه لا يستطيع أن ينطق تلك الكلمة وأيضًا لن يحاول حتى نطقها، وذلك في كلمته أمام الحضور.