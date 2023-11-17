أحمد عيد عبد الملك يلمح إلى حدث ضخم وراء استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد من المنتخب

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر رفض استبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحي من المعسكر، وكان عليه آلا يكيل بمكيالين، مشيرًا إلى أنه من غير الطبيعي استدعاء بعض اللاعبين لا تشارك مع أنديتهم للعب مع المنتخب الوطني.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فتوح شارك لأول مرة رسميًا مع فيتوريا بشكل أساسي في صفوف منتخب مصر، ولو كنا نسير بمسطرة واحدة، فكان من الممكن أن يتم معاقبة اللاعبين مع أنديتهم، لكن وفقًا لما يسير عليه المدرب البرتغالي فلن يتم معاقبة أي لاعب".

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وأضاف: "صلاح كان يتدخل في أوقات سابق لإنهاء أي أزمة، وبالتالي استبعاد اللاعبين قد يكون لأسباب أخرى كبيرة لم يتم إعلانها، خصوصًا أنه صدر بيان سريع من جانب المدير الفني لمنتخب الوطني، لذلك أتوقع أن السبب أكبر من مجرد عدم الالتزام في التدريبات".

وواصل: "إمام عاشور لاعب شاب ومندفع، ولكن حسين الشحات وطارق حامد أيامهم معدودة في منتخب مصر، وكنت لا أتمنى دخولهم في تلك الأزمة. وسبق ودخل طارق حامد في نفس الأزمة لذلك كنت أتمنى أن يتفادى أي صدام مع الجهاز الفني للمنتخب".

وأكد: "الفريق أهم من أي لاعب، وأتوقع عودة إمام عاشور خلال الفترة المقبلة لصفوف منتخب مصر، لكن من الصعب عودة حسين الشحات أو طارق حامد، وفيتوريا سيكون له حسابات مختلفة

واتم: "فيتوريا اتخذ القرار الذي يراه مناسبًا، ولذلك قد يكون أبلغ محمد صلاح فقط، لكن المدرب هو صاحب القرار في النهاية".

وكانت الجولة الأولى لمجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، انطلقت أول أمس بمباراة إثيوبيا وسيراليون التي إنتهت بالتعادل السلبي وتختتم اليوم بمواجهة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر 3 نقاط

2- إثيوبيا نقطة واحدة

3- سيراليون نقطة واحدة

4- بوركينا فاسو بدون نقاط

5- غينيا بيساو بدون نقاط

6- جيبوتي بدون نقاط