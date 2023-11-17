يسعون في الأرض فسادا، قوات الاحتلال تفجر مركبات وتخرب البنية التحتية بعد اقتحامها جنين (فيديو)

أصيب شابان بجروح خطيرة إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مساء الخميس مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية وإغلاق مداخلها كافة وعزلها عن بلدات وقرى المحافظة.

الجيش الإسرائيلي

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تفجير قوات الاحتلال لمركبات في حي الجابريات بجنين، واعتقال عدد من الشبان من عائلة الرخ، إضافة إلى انفجار في حي الجابريات بجنين بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لأحد المنازل بالحي، دون معرفة طبيعة الانفجار.

#فيديو| قوات الاحتلال تفجر مركبات في حي الجابريات بجنين، وتعتقل عددا من الشبان من عائلة الرخ. pic.twitter.com/ZzmhqRa9Bu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2023

كما أظهر مقطع فيديو آخر قيام جرافة للاحتلال، بأعمال الحفر والتخريب للبنية التحتية في جنين.

تغطية صحفية: جرافة للاحتلال تواصل أعمال الحفر والتخريب للبنية التحتية في جنين. pic.twitter.com/a5at57eHHA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2023

المواجهات العنيفة في مدينة جنين

وذكرت مصادر محلية بأن شابين أصيبا بجروح خطرة نقلا على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وسط تواصل المواجهات العنيفة في مدينة جنين ومخيمها.

#شاهد| اشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال في جنين pic.twitter.com/vGFSNScMe5 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 16, 2023

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وأضافت الوكالة الرسمية أن القوات الإسرائيلية انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، كما فرضت حصارًا على المدينة واقتحمتها بما يزيد على 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.

#فيديو | إصابة شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين pic.twitter.com/lUhZT7KqiZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 16, 2023

وفي وقت سابق، قالت "وفا" إن مواجهات بين المواطنين والقوات الإسرائيلية اندلعت في محيط دوار السينما أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كتائب القسام - جنين

من جهتها قالت "كتائب القسام - جنين" في بيان "إن مقاتليها يخوضون اشتباكًا مسلحًا بطوليًّا جنبًا إلى جنب مع كافة تشكيلات المقاومة في المخيم".

وأشارت إلى أن عناصرها استهدفت القوات الإسرائيلية بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.