الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

يسعون في الأرض فسادا، قوات الاحتلال تفجر مركبات وتخرب البنية التحتية بعد اقتحامها جنين (فيديو)

قوات الإحتلال في
قوات الإحتلال في جنين، فيتو

أصيب شابان بجروح خطيرة إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مساء الخميس مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية وإغلاق مداخلها كافة وعزلها عن بلدات وقرى المحافظة. 

 

الجيش الإسرائيلي

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تفجير قوات الاحتلال لمركبات في حي الجابريات بجنين، واعتقال عدد من الشبان من عائلة الرخ، إضافة إلى انفجار في حي الجابريات بجنين بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لأحد المنازل بالحي، دون معرفة طبيعة الانفجار.

 

كما أظهر مقطع فيديو آخر قيام جرافة للاحتلال، بأعمال الحفر والتخريب للبنية التحتية في جنين.

 

المواجهات العنيفة في مدينة جنين

وذكرت مصادر محلية بأن شابين أصيبا بجروح خطرة نقلا على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وسط تواصل المواجهات العنيفة في مدينة جنين ومخيمها.

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وأضافت الوكالة الرسمية أن القوات الإسرائيلية انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، كما فرضت حصارًا على المدينة واقتحمتها بما يزيد على 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.

وفي وقت سابق، قالت "وفا" إن مواجهات بين المواطنين والقوات الإسرائيلية اندلعت في محيط دوار السينما أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

 

كتائب القسام - جنين

من جهتها قالت "كتائب القسام - جنين" في بيان "إن مقاتليها يخوضون اشتباكًا مسلحًا بطوليًّا جنبًا إلى جنب مع كافة تشكيلات المقاومة في المخيم".

وأشارت إلى أن عناصرها استهدفت القوات الإسرائيلية بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

 

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