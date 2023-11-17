خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الأساسية ويكشف السبب

توقع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، ارتفاع معدلات التضخم في الفترة المقبلة بشكل ملحوظ خاصة على مستوى السلع الغذائية.



ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي

وقال خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "القاهرة والناس": إن ارتفاع معدلات التضخم على مستوى السلع الغذائية مرتبط بمشكلة تراجع الإنتاجية وزيادة الاستهلاك وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي.



ارتفاع سعر السكر

وأشار إلى ارتفاع سعر السكر بنسبة 101% مقارنة بالعام الماضي، متوقعًا ارتفاع العديد من السلع الأساسية في ظل تراجع قيمة الجنيه ووجود تحركات كبيرة في سعر الدولار بالسوق الموازي.



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تقليل الاستيراد

من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية الهنوف الحربي، إن زيادة الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد من شأنه السيطرة على التضخم.



مخاوف تعويم الجنيه

أوضحت في تصريحاتها لنفس القناة: أن مخاوف البنك المركزي في الإقدام على التعويم متعلق بعدم توفر السيولة الدولارية والخوف من الارتفاع الجنوني في الأسعار بالأسواق.

ولفتت إلى أن تعويم الجنيه بشكل رسمي قد يؤدي إلى السيطرة على سعر الدولار بالسوق الموازي ولكن بشرط توفر السيولة الدولارية بالبنوك.



توفير السيولة الدولارية بالبنوك

وأشارت إلى أن الحكومة عليها التحرك في الانتهاء من بيع الطروحات الحكومية، إلى جانب تشجيع المصريين بالخارج على عودة تحويلاتهم الدولارية مرة أخرى عبر البنوك وتوفير لهم حزم في الإسكان والسيارات لضخ سيولة دولارية، الي جانب ازالة معوقات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.