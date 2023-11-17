أول تعليق من اتحاد الكرة على قرار فيتوريا باستبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بعد الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك روح وجدية وانسجام بين اللاعبين، وروي فيتوريا المدير الفني يدير الفريق بشكل جيد.

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتمنى تحقيق نتائج إيجابية قوية، والبعثة ستغادر في الواحدة والنصف ظهرًا إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات، والسفر سيكون عبر متن طائرة خاصة".

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وأضاف: "فيتوريا قرر استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد بالفعل، والقرار جاء من جانب المدير الفني للمنتخب، ولا أعلم تفاصيل كثيرة عن القرار".

وواصل: "فيتوريا له الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرب دائما له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلا، والقرار في النهاية هو المسؤول الأول والأخير عنه".

وأشار الدرندلي، إلى أن هناك رغبة لدى الجميع من أجل الظهور بمستوى مشرف خلال أمم إفريقيا القادمة والتتويج باللقب القاري، وتعويض الخسارة للبطولة السابقة بعد خسارة النهائي.

فيتوريا يستبعد ٣ لاعبين من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.



فاز منتخب مصر علي جيبوتي بـ ٦ أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعد المنتخب مصر لمواجهة سيراليون يوم ١٩ نوفمبر الجاري.