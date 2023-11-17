جيش الاحتلال يجبر الأطقم الطبية بمستشفى ابن سينا في جنين على رفع أيديهم ويعتقل عددا منهم (فيديو)

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة.

وتحدثت وسائل الإعلام عن وقوع شهيدين وثلاث إصابات خطرة في مستشفى ابن سينا، حسب مصادر طبية.

#فيديو | يوثق إجبار قوات الاحتلال الطواقم الطبية على الخروج من قسم الطوارئ بمستشفى ابن سينا بمدينة جنين. pic.twitter.com/tFXKi51SuK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2023

وبث تلفزيون فلسطين مقطع فيديو قصيرًا للغاية يظهر استسلام مسعفين في مدخل المستشفى، دون أن يظهر في الفيديو لمن يستسلمون.

وقال التلفزيون إن القوات اقتادت عددًا من المسعفين من المستشفى إلى ساحته قبل أن تعتقل مجموعة منهم.

# عاجل | قوات الاحتلال تقتحم مستشفى ابن سينا الآن pic.twitter.com/O62tSe5o1w — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2023

قصف إسرائيلي

وأفاد كذلك بمقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بطائرة مُسيرة على حارة الحواشين في مخيم جنين. أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي طالبت بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورًا، واعتقلت مسعفين.

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سيارات الإسعاف

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية نقلًا عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.



وحسب الوكالة، فقد أجبرت قوات الجيش الإسرائيلي عددًا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددًا منهم، فيما أشار تقرير آخر إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى ابن سينا رفضت الامتثال لطلب الجيش بإخلاء المستشفى.

وأكد مدير عام وزارة الصحة في جنين وسام صبيحات، في تصريحات صحفية، أن قوات الجيش تحاصر مستشفى ابن سينا وتمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه.

قوات الجيش الإسرائيلي

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات، وفقًا لوفا. كما أصيب عدد من المواطنين في قصف لطائرات مسيرة، وفي رصاص قوات الجيش الإسرائيلي، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.