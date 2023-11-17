الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية (فيديو)
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة، وسط تقارير عن استشهاد فلسطينييْن وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي بمسيرة في مخيم جنين.
جيش الاحتلال الإسرائيلي
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب بإخلاء مستشفى ابن سيناء في مدينة جنين بالضفة الغربية.
قوات الاحتلال تحاصر المستشفى
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.
مخيم جنين
وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددًا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددًا منهم.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات.
كما أصيب عدد من المواطنين في قصف لطائرات مسيرة، وفي رصاص قوات الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.
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