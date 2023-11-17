نتنياهو: لم نعثر على أي أسير في مستشفى الشفاء (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "مؤشرات قوية" كانت بحوزتهم تشير إلى أن عددًا من الأسرى موجودون في مجمع الشفاء الطبي، لكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي أسير، بعد اقتحامها للمجمع الطبي خلال هذا الأسبوع.

مستشفى الشفاء في قطاع غزة

وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، قال نتنياهو: "كان لدينا مؤشرات قوية بأن الأسرى موجودون في مجمع الشفاء، وهذا كان أحد الأسباب التي دفعتنا للدخول إلى المستشفى"، مضيفًا: "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".

🚨BREAKING NEWS: Israeli PM Netanyahu tells me they had “strong indications” some of the hostages were held in Al-Shifa Hospital. We’ll have more of our exclusive interview tonight on the @CBSEveningNews pic.twitter.com/xoTD4FdMZC — Norah O'Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) November 16, 2023

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات عن الأسرى"، رافضًا تقديم توضيحات أكثر بشأن ذلك، قائلًا: "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل".

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جنود الجيش الإسرائيلي

كان مصدر ميداني بمستشفى الشفاء في قطاع غزة، كشف لوكالة "سبوتنيك"، أمس الخميس، أن قوات إسرائيلية اقتحمت باحة المستشفى وداهمت أقسام منه وأطلقت النار بكثافة داخل مباني المجمع الطبي.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "جنود الجيش الإسرائيلي يقتحمون أقسام مستشفى الشفاء ويطلقون النار بداخلها".من جانب آخر، أكد مراسل "سبوتنيك" انقطاع الاتصالات مع الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لأقسام المستشفى.